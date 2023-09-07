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Политика

В парламенте Армении объяснили учения с США углублением отношений

Ведомости

Военные учения Армении и США являются результатом углубления отношений двух стран, заявил журналистам председатель постоянной комиссии парламента республики по международным отношениям Саркис Ханданян.

«Я понимаю, что разные стороны могут быть обеспокоены, выражать недовольство, но это суверенное решение Армении... Это результат углубления армяно-американских отношений», – приводит его слова News.am

Парламентарий также не согласился с тем, что отношения Еревана и Москвы сейчас можно назвать напряженными. Такую же оценку в разговоре с журналистами привел и замглавы МИД Армении Паруйр Ованнисян.

«Трудно толковать это как напряженность. С Россией – рабочие отношения. И как всегда, как и со всеми партнерами, есть разногласия, проводятся обсуждения. Это не значит, что можно называть это напряженностью», – сказал он (цитата по «Sputnik Армения»).

Ранее по теме: Армения проведет совместные военные учения с США

6 сентября минобороны Армении сообщило, что на территории республики пройдут армяно-американские учения миротворческих подразделений Eagle Partner – 2023 в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях. Ранее в этом году Армения отказалась проводить запланированные на ее территории учения ОДКБ «Нерушимое братство – 2023». В них должны были принять участие военные из России и других стран – участниц союза. 

В Кремле, комментируя проведение учений Армении и США, заявили о настороженности, пообещав отслеживать ситуацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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