В парламенте Армении объяснили учения с США углублением отношений

«Трудно толковать это как напряженность. С Россией – рабочие отношения. И как всегда, как и со всеми партнерами, есть разногласия, проводятся обсуждения. Это не значит, что можно называть это напряженностью», – сказал он (цитата по «Sputnik Армения»).