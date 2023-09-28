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Токаев: Казахстан поддерживает усилия по разрешению конфликта на Украине

Ведомости

Казахстан поддерживает усилия государств в попытках предложить варианты разрешения конфликта на Украине, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

«Казахстан поддерживает все усилия государств или групп государств, которые предлагают те или иные варианты разрешения украинского конфликта. Мы будем прилагать со своей стороны все необходимые усилия», – сообщил Токаев после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем (цитата по ТАСС).

Президент Казахстана отметил, что Киев и Москва утверждают, что готовы к переговорам. «Но платформа переговоров пока не ясна – на какой основе можно было бы вести переговоры. Поэтому наступает эра разумной, рациональной, я бы сказал, мудрой дипломатии», – уточнил он. По мнению Токаева, чтобы найти приемлемую основу для переговоров, сторонам необходимо «прекратить взаимные обвинения и вести деловые переговоры».

Ранее по теме: Лавров заявил об уважении территориальной целостности Украины

В ходе пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генассамблеи ООН 23 сентября глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Россия готова начать переговоры по Украине, однако предложения о прекращении огня рассматриваться не будут из-за того, что Москву уже один раз обманули.

С начала спецоперации России на Украине стороны несколько раз проводили переговоры в феврале и марте 2022 г. В результате процесс переговоров заморозили, поскольку Киев вышел из него. С 4 октября 2022 г. на Украине действует указ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Путин. 

Осенью 2022 г. Зеленский перечислил 10 условий украинской «формулы мира», среди которых – восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск с ее территории, фиксация окончания конфликта, а также обеспечение продовольственной, энергетической и ядерной безопасности. Российские власти уже называли невозможным урегулирование на Украине по этой формуле. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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