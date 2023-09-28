Токаев: Казахстан поддерживает усилия по разрешению конфликта на Украине
Казахстан поддерживает усилия государств в попытках предложить варианты разрешения конфликта на Украине, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
«Казахстан поддерживает все усилия государств или групп государств, которые предлагают те или иные варианты разрешения украинского конфликта. Мы будем прилагать со своей стороны все необходимые усилия», – сообщил Токаев после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем (цитата по ТАСС).
Президент Казахстана отметил, что Киев и Москва утверждают, что готовы к переговорам. «Но платформа переговоров пока не ясна – на какой основе можно было бы вести переговоры. Поэтому наступает эра разумной, рациональной, я бы сказал, мудрой дипломатии», – уточнил он. По мнению Токаева, чтобы найти приемлемую основу для переговоров, сторонам необходимо «прекратить взаимные обвинения и вести деловые переговоры».
В ходе пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генассамблеи ООН 23 сентября глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Россия готова начать переговоры по Украине, однако предложения о прекращении огня рассматриваться не будут из-за того, что Москву уже один раз обманули.
С начала спецоперации России на Украине стороны несколько раз проводили переговоры в феврале и марте 2022 г. В результате процесс переговоров заморозили, поскольку Киев вышел из него. С 4 октября 2022 г. на Украине действует указ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Путин.
Осенью 2022 г. Зеленский перечислил 10 условий украинской «формулы мира», среди которых – восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск с ее территории, фиксация окончания конфликта, а также обеспечение продовольственной, энергетической и ядерной безопасности. Российские власти уже называли невозможным урегулирование на Украине по этой формуле.