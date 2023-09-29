Палата представителей США одобрила выделение Киеву $300 млн отдельно от бюджета
Палата представителей конгресса США утвердила законопроект о выделении $300 млн военной помощи Украине. Трансляцию заседания 28 сентября вел телеканал C-SPAN.
Законопроект поддержали 311 членов нижней палаты конгресса, 117 проголосовали против. Дополнительные средства для Украины ранее входили в проект бюджета министерства обороны, но вопрос об их выделении вынесли в отдельный документ, чтобы упростить его принятие.
Затем законодатели также проголосовали за проект бюджета Пентагона. Документ поддержали 218 конгрессменов, выступили против – 210.
Ранее палата представителей отвергла поправку конгрессмена Энди Биггса (республиканец от штата Аризона), предусматривающую исключение из проекта оборонного бюджета пункта о выделении Киеву $300 млн. Инициативу отклонили 330 законодателей, включая 117 республиканцев, а поддержали 104 члена Республиканской партии.
Тогда же палата представителей отклонила другую поправку, в которой предлагалось полностью прекратить выделение средств из бюджета на военную помощь Киеву. Ее поддержали 93 члена нижней палаты конгресса, в то же время против высказались 339 человек.
Российские власти неоднократно критиковали военную помощь Украине и указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт. В сентябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что российская армия на Украине противостоит «фактически всей военной машине коллективного Запада».