Газета
Политика

Палата представителей США одобрила выделение Киеву $300 млн отдельно от бюджета

Ведомости

Палата представителей конгресса США утвердила законопроект о выделении $300 млн военной помощи Украине. Трансляцию заседания 28 сентября вел телеканал C-SPAN.

Законопроект поддержали 311 членов нижней палаты конгресса, 117 проголосовали против. Дополнительные средства для Украины ранее входили в проект бюджета министерства обороны, но вопрос об их выделении вынесли в отдельный документ, чтобы упростить его принятие.

Затем законодатели также проголосовали за проект бюджета Пентагона. Документ поддержали 218 конгрессменов, выступили против – 210.

Ранее палата представителей отвергла поправку конгрессмена Энди Биггса (республиканец от штата Аризона), предусматривающую исключение из проекта оборонного бюджета пункта о выделении Киеву $300 млн. Инициативу отклонили 330 законодателей, включая 117 республиканцев, а поддержали 104 члена Республиканской партии.

Ранее по теме: Госдепартамент США: шатдаун правительства может стартовать 1 октября

Тогда же палата представителей отклонила другую поправку, в которой предлагалось полностью прекратить выделение средств из бюджета на военную помощь Киеву. Ее поддержали 93 члена нижней палаты конгресса, в то же время против высказались 339 человек. 

Российские власти неоднократно критиковали военную помощь Украине и указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт. В сентябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что российская армия на Украине противостоит «фактически всей военной машине коллективного Запада».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных