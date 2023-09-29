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Госдепартамент США: шатдаун правительства может стартовать 1 октября

Ведомости

Шатдаун правительства США может начаться 1 октября. Госдепртамент готовит план действий с учетом такой вероятности, сообщил на брифинге официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер.

«У нас идет разработка плана на случай непредвиденных обстоятельств, если произойдет шатдаун», – заявил чиновник (цитата по «РИА Новости»).

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Миллер добавил, что в алгоритме пропишут возможные действия госдепартамента и на случай частичной остановки работы правительства США. Ведомство решит в ближайшие дни, какие структуры кабмина будут функционировать и дальше ради обеспечения национальной безопасности, а какие – возьмут паузу в работе.

Американский президент Джо Байден ранее заявил, что хотел бы предотвратить шатдаун правительства, но не знает, как это сделать. По его мнению, такой политический сценарий может стать катастрофой для страны. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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