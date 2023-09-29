Госдепартамент США: шатдаун правительства может стартовать 1 октября
Шатдаун правительства США может начаться 1 октября. Госдепртамент готовит план действий с учетом такой вероятности, сообщил на брифинге официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер.
«У нас идет разработка плана на случай непредвиденных обстоятельств, если произойдет шатдаун», – заявил чиновник (цитата по «РИА Новости»).
Миллер добавил, что в алгоритме пропишут возможные действия госдепартамента и на случай частичной остановки работы правительства США. Ведомство решит в ближайшие дни, какие структуры кабмина будут функционировать и дальше ради обеспечения национальной безопасности, а какие – возьмут паузу в работе.
Американский президент Джо Байден ранее заявил, что хотел бы предотвратить шатдаун правительства, но не знает, как это сделать. По его мнению, такой политический сценарий может стать катастрофой для страны.