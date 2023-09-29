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Политика

В США на Tesla подали в суд по делу о расовой дискриминации сотрудников

Ведомости

Комиссия США по обеспечению равных возможностей в сфере занятости (EEOC) 28 сентября обратилась в окружной суд Северного округа Калифорнии с иском к компании Tesla в связи с обвинениями в расовых притеснениях чернокожих сотрудников, следует из пресс-релиза комиссии.

В иске утверждается, что на предприятии Tesla в Фримонте чернокожие сотрудники регулярно подвергаются притеснениям по расовому признаку. Их оскорбляют в общественных местах, а различные угрозы в их адрес появляются в туалетах, лифтах и даже на новых автомобилях, говорится в иске. Помимо этого компания увольняла выступавших против расовой дискриминации работников или переводила их на другие должности.

«Иск EEOC требует компенсаций и штрафных убытков, выплаты заработной платы пострадавшим работникам, а также судебного запрета, призванного реформировать практику трудоустройства Tesla и предотвратить подобную дискриминацию в будущем», – говорится в заявлении комиссии.

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Председатель EEOC Шарлотта Берроуз отметила, что компания нарушает раздел VII Закона о гражданских правах 1964 г., который запрещает расовые притеснения и обязывает работодателей принимать меры для прекращения таких преследований. Уточняется, что ранее была предпринята попытка досудебного урегулирования.

Tesla не первый раз обвиняют в расовой дискриминации сотрудников. В 2021 г. суд присяжных в Калифорнии постановил взыскать с Tesla $137 млн в качестве штрафа и компенсации морального ущерба за расистские высказывания и дискриминацию по расовому признаку в отношении бывшего сотрудника компании Оуэна Диаса. Из этой суммы только $7 млн составляла компенсация за моральный ущерб, а остальное – штрафные санкции. Диас попросил провести новое судебное разбирательство и заново определить сумму ущерба. В апреле 2023 г. оно закончилось – суд снизил выплату Диасу до $3,2 млн.

В июне 2023 г. еще 240 чернокожих рабочих компании заявили о планах подать групповой иск против Tesla.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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