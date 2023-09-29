В США на Tesla подали в суд по делу о расовой дискриминации сотрудников

Tesla не первый раз обвиняют в расовой дискриминации сотрудников. В 2021 г. суд присяжных в Калифорнии постановил взыскать с Tesla $137 млн в качестве штрафа и компенсации морального ущерба за расистские высказывания и дискриминацию по расовому признаку в отношении бывшего сотрудника компании Оуэна Диаса. Из этой суммы только $7 млн составляла компенсация за моральный ущерб, а остальное – штрафные санкции. Диас попросил провести новое судебное разбирательство и заново определить сумму ущерба. В апреле 2023 г. оно закончилось – суд снизил выплату Диасу до $3,2 млн.