Медведев посетил полигон Капустин Яр

24 августа Медведев заявил, что Россия живет в режиме «все для фронта, все для победы». «Сейчас вся страна, как это и бывало в нашей истории, живет в режиме "все для фронта, все для победы". Это не громкие слова», – сказал Медведев на встрече с лидерами региональных списков ЕР.