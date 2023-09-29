Медведев посетил полигон Капустин Яр
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил полигон Капустин Яр в Астраханской области, на котором присутствовал при испытательном пуске новой высокоточной ударной ракеты. Кадры с полигона он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».
«Мы с вами присутствовали при испытательном пуске новой модернизированной высокоточной ударной ракеты. Испытания ее будут продолжены», – рассказал он.
Этот образец был разработан в расчете на боевое применение в зоне специальной военной операции и обладает существенно улучшенными характеристиками, в частности, увеличенной дальностью полета и повышенной точностью поражения, отметил Медведев. Россия сегодня, по его оценке, приобретает важный опыт, давая отпор противнику, которого страны НАТО «напичкали» самыми новыми видами вооружений.
«Главное, чего мы должны добиться, это устойчивости к средствам воздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, которые стоят на вооружении НАТО и поставляются нашему врагу», – отметил Медведев.
Российский оборонный комплекс активно модернизирует технику, стремясь противопоставить даже новейшим западным образцам соответствующие контрмеры, добавил зампред Совбеза.
Ранее в сентябре Медведев по поручению президента РФ Владимира Путина посетил полигон подготовки контрактников в ДНР, ознакомившись с ходом обучения и условиями службы контрактников.
24 августа Медведев заявил, что Россия живет в режиме «все для фронта, все для победы». «Сейчас вся страна, как это и бывало в нашей истории, живет в режиме "все для фронта, все для победы". Это не громкие слова», – сказал Медведев на встрече с лидерами региональных списков ЕР.
Российская сторона неоднократно критиковала поставки западного оружия Киеву. В частности, в середине августа Путин заявил, что западные страны, оказывая военную поддержку Киеву, способствуют разжиганию конфликта на Украине. 25 сентября спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «война на истощение», которую ведут Вашингтон и Брюссель против Москвы, привела к нехватке оружия у стран Запада, экономическим проблемам, потере доверия населения и др.