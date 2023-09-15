Медведев по поручению Путина посетил полигон вблизи линии соприкосновения в ДНР

24 августа Медведев заявил, что Россия в настоящее время живет в режиме «все для фронта, все для победы». «Все, кто выступал, употребляли слова "сплоченность", "патриотический подъем", "особый характер взаимоотношений между людьми" к тем, кто принимает участие в специальной военной операции, к их семьям. Все это правильно. И действительно, сейчас вся страна, как это и бывало в нашей истории, живет в режиме все для фронта, все для победы. Это не громкие слова», – сказал Медведев на встрече с лидерами региональных списков ЕР.