Медведев по поручению Путина посетил полигон вблизи линии соприкосновения в ДНР
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил полигон подготовки контрактников в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на его помощника Олега Осипова. Визит был совершен по поручению президента России Владимира Путина.
«Заместитель председателя Совета безопасности по поручению верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ посетил полигон подготовки военнослужащих, набранных по контракту, расположенный в ДНР в непосредственной близости от линии соприкосновения», – рассказал Осипов.
По словам помощника, зампред СБ РФ ознакомился с ходом обучения и условиями службы контрактников.
Медведев регулярно посещает центры подготовки бойцов. Так, 1 июня сообщалось, что он проинспектировал общевойсковой полигон Прудбой в Волгоградской области, а 14 июня приехал на военный полигон Тоцкий в Оренбургской области.
24 августа Медведев заявил, что Россия в настоящее время живет в режиме «все для фронта, все для победы». «Все, кто выступал, употребляли слова "сплоченность", "патриотический подъем", "особый характер взаимоотношений между людьми" к тем, кто принимает участие в специальной военной операции, к их семьям. Все это правильно. И действительно, сейчас вся страна, как это и бывало в нашей истории, живет в режиме все для фронта, все для победы. Это не громкие слова», – сказал Медведев на встрече с лидерами региональных списков ЕР.