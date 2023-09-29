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Из Нагорного Карабаха в Армению прибыли более 90 000 армян

Ведомости

В Армению из Нагорного Карабаха прибыли порядка 93 000 человек, сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян, пишет «Sputnik Армения».

Днем 29 сентября сообщалось о 91 000 переселенцев, днем ранее – о более 78 000 переехавших жителях Карабаха.

19 сентября Азербайджан начал боевые действия в Нагорном Карабахе. Уже на следующий день карабахские власти объявили о заключении соглашения по прекращению огня. 28 сентября президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и расформировании всех государственных структур.

Ереван и Баку договорились достичь компромисса

В преддверии переговоров президентов Армении и Азербайджана в Гранаде их помощники встретились в Брюсселе

Ранее СМИ сообщили о начале новой встречи представителей карабахских армян и Баку в Евлахе. Первые переговоры прошли 21 сентября, когда были заключены договоренности по сдаче оружия.

Процесс разоружения контролируется российскими миротворцами. К 28 сентября в Нагорном Карабахе сдали 14 единиц бронетехники, 13 единиц автомобильной техники, семь единиц средств ПВО, 45 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, более 4500 единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и ПЗРК и около 1,5 млн боеприпасов, сообщали в Минобороны РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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