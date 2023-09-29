Из Нагорного Карабаха в Армению прибыли более 90 000 армян

19 сентября Азербайджан начал боевые действия в Нагорном Карабахе. Уже на следующий день карабахские власти объявили о заключении соглашения по прекращению огня. 28 сентября президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и расформировании всех государственных структур.