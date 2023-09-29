Из Нагорного Карабаха в Армению прибыли более 90 000 армян
В Армению из Нагорного Карабаха прибыли порядка 93 000 человек, сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян, пишет «Sputnik Армения».
Днем 29 сентября сообщалось о 91 000 переселенцев, днем ранее – о более 78 000 переехавших жителях Карабаха.
19 сентября Азербайджан начал боевые действия в Нагорном Карабахе. Уже на следующий день карабахские власти объявили о заключении соглашения по прекращению огня. 28 сентября президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и расформировании всех государственных структур.
Ранее СМИ сообщили о начале новой встречи представителей карабахских армян и Баку в Евлахе. Первые переговоры прошли 21 сентября, когда были заключены договоренности по сдаче оружия.
Процесс разоружения контролируется российскими миротворцами. К 28 сентября в Нагорном Карабахе сдали 14 единиц бронетехники, 13 единиц автомобильной техники, семь единиц средств ПВО, 45 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, более 4500 единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и ПЗРК и около 1,5 млн боеприпасов, сообщали в Минобороны РФ.