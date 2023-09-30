Глава МИД Великобритании назвал болезненной необходимость поддерживать Украину
Поддерживать Украину тяжело и болезненно, но без этого проблемы, с которыми сталкивается Великобритания, будут только усугубляться, заявил министр иностранных дел королевства Джеймс Клеверли в интервью журналу House.
По мнению Клеверли, боевые действия на Украине оказывают «давление на страны по всему миру, но отворачиваться сейчас – это не выход». Он заявил, что если Великобритания перестанет поддерживать Киев, ситуация в стране только станет хуже. Речь идет о росте инфляции и «политическом давлении», пояснил министр.
«Именно поэтому позиция правительства Великобритании решительна. Мы обращаем на это внимание всех наших международных партнеров. Это тяжело и это больно. Но если мы потерпим неудачу, это будет только труднее и больнее», – сказал политик.
Великобритании «придется иметь дело» с усталостью, и это «большая проблема», считает Клеверли.
Лондон после начала спецоперации на Украине расширил номенклатуру поставок Киеву. 12 июля, отвечая на критику со стороны Украины в вопросах поставки оружия, экс-министр обороны Бен Уоллес заявил, что Великобритания не является службой доставки Amazon. Также он призвал Киев быть более благодарным за ту поддержку, которую он уже получил. Со словами Уоллеса не согласился премьер-министр Риши Сунак.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву и указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. В Кремле заявляли, что европейские и американские танки сгорят так же, как и вся остальная западная военная техника.