Путин поздравил президента Абхазии с Днем независимости республики
Президент России Владимир Путин поздравил лидера Абхазии Аслана Бжанию с Днем победы и независимости республики и пообещал поддержку Москвы. Телеграмма главы государства была опубликована 30 сентября на сайте Кремля.
30 лет назад народ Абхазии, как отметил Путин, «в упорной борьбе отстоял свое законное право на свободную, мирную жизнь». По его словам, отношения между двумя странами развиваются «в духе союзничества и стратегического партнерства», а упрочение связей на всех направлениях отвечает общим интересам.
«Хотел бы подтвердить, что Россия намерена и впредь оказывать всемерное содействие правительству и народу Абхазии в решении актуальных социально-экономических задач, а также в обеспечении национальной безопасности», – заявил российский президент.
Абхазия может стать участником Союзного государства при установлении политических и экономических отношений с Белоруссией, заявил ранее сегодня «РИА Новости» секретарь Совбеза республики Сергей Шамба.
Несмотря на провозглашение независимости Абхазии и Южной Осетии в 1990-х гг., Грузия по-прежнему считает их своими территориями. В 2008 г. Россия признала независимость республик. Также независимость государств признают Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру.