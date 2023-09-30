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Путин поздравил президента Абхазии с Днем независимости республики

Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Абхазии Аслана Бжанию с Днем победы и независимости республики и пообещал поддержку Москвы. Телеграмма главы государства была опубликована 30 сентября на сайте Кремля.

30 лет назад народ Абхазии, как отметил Путин, «в упорной борьбе отстоял свое законное право на свободную, мирную жизнь». По его словам, отношения между двумя странами развиваются «в духе союзничества и стратегического партнерства», а упрочение связей на всех направлениях отвечает общим интересам.

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«Хотел бы подтвердить, что Россия намерена и впредь оказывать всемерное содействие правительству и народу Абхазии в решении актуальных социально-экономических задач, а также в обеспечении национальной безопасности», – заявил российский президент.

Абхазия может стать участником Союзного государства при установлении политических и экономических отношений с Белоруссией, заявил ранее сегодня «РИА Новости» секретарь Совбеза республики Сергей Шамба.

Несмотря на провозглашение независимости Абхазии и Южной Осетии в 1990-х гг., Грузия по-прежнему считает их своими территориями. В 2008 г. Россия признала независимость республик. Также независимость государств признают Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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