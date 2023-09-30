Путин поздравил президента Абхазии с Днем независимости республики

30 лет назад народ Абхазии, как отметил Путин, «в упорной борьбе отстоял свое законное право на свободную, мирную жизнь». По его словам, отношения между двумя странами развиваются «в духе союзничества и стратегического партнерства», а упрочение связей на всех направлениях отвечает общим интересам.