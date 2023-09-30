Секретарь Совбеза Абхазии не исключил участия республики в Союзном государстве
Абхазия может стать участником Союзного государства при установлении политических и экономических отношений с Белоруссией, заявил «РИА Новости» секретарь Совбеза республики Сергей Шамба.
«Для того чтобы между государствами были политические взаимоотношения, нужен интерес с обеих сторон. Поэтому мы хотим начать с экономического сотрудничества. В Белоруссии к Абхазии есть интерес. В Абхазии обсуждаются некоторые белорусские проекты, а наши – в Белоруссии», – сказал он агентству.
28 сентября 2022 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые посетил Абхазию как президент. Встреча состоялась на государственной даче в Пицунде. Белорусский лидер предложил обсудить вопросы, «как жить дальше, как укреплять отношения». Он отметил, что Белоруссия и Россия согласовывают свои действия по таким вопросам.
Несмотря на провозглашение независимости Абхазии и Южной Осетии в 1990-х гг., Грузия по-прежнему считает их своими территориями. В 2008 г. Россия признала независимость республик. Также независимость государств признают Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру.
В феврале 2022 г. источник, близкий к Госдуме, сообщал «Ведомостям», что на площадке нижней палаты парламента заработает интеграционная комиссия, в которую войдут представители России, Белоруссии и Абхазии. Главная цель комиссии – создание условий для ускорения признания суверенитета Абхазии со стороны Белоруссии, а также обеспечение ее участия в евразийских интеграционных проектах, реализуемых по инициативе России, сообщил собеседник.
17 августа 2023 г. Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко заявил, что президент России Владимир Путин никогда не настаивал на том, чтобы Белоруссия признала Крым российским, а Абхазию – независимым государством. По его словам, его признание ничего бы не изменило и «просто с точки зрения практической в этом не было необходимости».