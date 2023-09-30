Секретарь Совбеза Абхазии не исключил участия республики в Союзном государстве

17 августа 2023 г. Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко заявил, что президент России Владимир Путин никогда не настаивал на том, чтобы Белоруссия признала Крым российским, а Абхазию – независимым государством. По его словам, его признание ничего бы не изменило и «просто с точки зрения практической в этом не было необходимости».