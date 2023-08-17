Газета
Политика

Лукашенко: Путин никогда не настаивал на признании Минском Крыма

Ведомости

Президент России Владимир Путин никогда не настаивал на том, чтобы Белоруссия признала Крым российским, а Абхазию – независимым государством. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко.

«Нет, никогда не настаивал. Я не признавал Крым, Абхазию не потому, что я имел там какую-то особую точку зрения... а потому, что это ничего бы не изменило. Мы с Крымом сотрудничали и сотрудничаем», – рассказал он.

Так, например, Белоруссия поставляла в Крым автобусы, за что ее упрекал Киев, отметил Лукашенко.

«Ни Абхазию, ни Крым не потому [не признал], что я героически восемь лет стоял на своем. Да нет, просто с точки зрения практической в этом не было необходимости», – добавил он.

В ходе своего мартовского послания народу и парламенту Белоруссии Лукашенко говорил, что в 2014 г. Россия была вынуждена пойти на «чрезвычайные меры» и включить Крым в состав страны из-за желания Киева вступить в НАТО и разместить военные базы блока на территории Украины. По его словам, события в Донбассе стали продолжением «политики уничтожения всего русского».

Ранее по теме: Саркози назвал иллюзорными разговоры о возвращении Крыма в состав Украины

Крым вошел в состав России в 2014 г. после проведения референдума. Согласно его результатам, 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за присоединение к России. Киев продолжает настаивать, что Крым является украинской территорией. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно». В 2015 г. Генпрокуратура РФ сочла неконституционной передачу Крыма Украине в 1954 г.

Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, провозгласивших свою независимость в 90-е, в 2008 г. Также независимость государств признают Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру. Грузия по-прежнему считает их своими территориями.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных