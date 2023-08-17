Лукашенко: Путин никогда не настаивал на признании Минском Крыма
Президент России Владимир Путин никогда не настаивал на том, чтобы Белоруссия признала Крым российским, а Абхазию – независимым государством. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко.
«Нет, никогда не настаивал. Я не признавал Крым, Абхазию не потому, что я имел там какую-то особую точку зрения... а потому, что это ничего бы не изменило. Мы с Крымом сотрудничали и сотрудничаем», – рассказал он.
Так, например, Белоруссия поставляла в Крым автобусы, за что ее упрекал Киев, отметил Лукашенко.
«Ни Абхазию, ни Крым не потому [не признал], что я героически восемь лет стоял на своем. Да нет, просто с точки зрения практической в этом не было необходимости», – добавил он.
В ходе своего мартовского послания народу и парламенту Белоруссии Лукашенко говорил, что в 2014 г. Россия была вынуждена пойти на «чрезвычайные меры» и включить Крым в состав страны из-за желания Киева вступить в НАТО и разместить военные базы блока на территории Украины. По его словам, события в Донбассе стали продолжением «политики уничтожения всего русского».
Крым вошел в состав России в 2014 г. после проведения референдума. Согласно его результатам, 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за присоединение к России. Киев продолжает настаивать, что Крым является украинской территорией. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно». В 2015 г. Генпрокуратура РФ сочла неконституционной передачу Крыма Украине в 1954 г.
Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, провозгласивших свою независимость в 90-е, в 2008 г. Также независимость государств признают Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру. Грузия по-прежнему считает их своими территориями.