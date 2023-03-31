Послание Александра Лукашенко народу и парламенту. Главное

Послание Александра Лукашенко народу и парламенту. ГлавноеБелорусский лидер призвал объявить перемирие на Украине
31 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился с посланием к белорусскому народу и парламенту. Выступление проходило в Минске, во Дворце Республики. Глава государства обозначил темой послания сохранение независимости и суверенитета республики, а также обвинил Запад в подготовке вторжения в Белоруссию и предложил объявить перемирие на Украине.
О конфликте на Украине
В 2014 г. Россия была вынуждена пойти на «чрезвычайные меры» и включить Крым в состав страны из-за желания Киева вступить в НАТО и разместить военные базы блока на территории Украины, заявил Лукашенко. По его словам события в Донбассе стали продолжением «политики уничтожения всего русского».
«Истребление русского населения, провокации против России и ее руководства вынудили президента РФ принять меры по защите русского человека», – отметил белорусский президент.
Лукашенко заявил, что для него «было очень важно остановить» этот конфликт, но руководство Украины отвергало предложения о мире.
О гарантиях безопасности
Белорусский лидер также напомнил слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Франсуа Олланда о минских соглашениях.
«Это были не переговоры, это было прикрытие, это был обман, и выигранное время использовалось Западом для милитаризации Украины и вооружения ее армии», – заявил Лукашенко.
По его словам, с того момента началась подготовка «к полномасштабной войне с Россией». Лукашенко напомнил, что тогда российское руководство потребовало от Запада гарантии безопасности.
Он добавил, что ему часто приходится обсуждать эту тему «с определенными влиятельными кругами на Западе». По словам Лукашенко, они говорят, что предложение президента России Владимира Путина «было несерьезным».
«Я их прерываю и говорю: «Ребята, ну если это было несерьезное предложение и ничего не значащее <...>, ну почему вы не написали ему эти гарантии? – продолжил белорусский лидер. – В нужный момент вы, как обычно, плюнули бы на эти гарантии. Но когда забрезжила война, почему вы не предоставили на бумаге хотя бы эти гарантии?» Тишина».
О прекращении боевых действий
По его мнению, конфликты последних десятилетий были вызваны желанием Запада «подчинить себе весь мир». Комментируя события на Украине, президент Белоруссии заявил, что «бойня» не остановится, пока «заокеанский хозяин не даст отмашку». В ходе послания он призвал прекратить боевые действия на Украине, а также объявить перемирие без права перемещения и переброски военной техники с обеих сторон.
«Остановиться надо сейчас, пока не началась эскалация. Попробую рискнуть предложить прекратить боевые действия. <...> Перемирие [надо] объявить без права перемещения и перегруппировки войск с обеих сторон, без права переброски оружия и боеприпасов, живой силы и техники. Все. Мертво. Замерли», — подчеркнул политик.
О риске ядерного конфликта
Продолжая тему возможной эскалации на Украине, Лукашенко заявил, что «на горизонте замаячила Третья мировая [война] с ядерными пожарами». Он добавил, что ядерную державу «победить невозможно», поскольку в случае угрозы суверенитету Россия «применит самое страшное оружие». Белорусский лидер подчеркнул, что такой ситуации допустить нельзя.
«Если российское руководство поймет, что ситуация угрожает распадом России, будет применено самое страшное оружие. Этого допустить нельзя», — заявил он.
Лукашенко напомнил, что в 1990-х гг. из Белоруссии было выведено ядерное оружие. По словам главы республики, тогда он подвергся давлению не только со стороны Запада, но со стороны российского президента. «Я как сейчас помню, он мне говорит: "Ну ты пойми, раздавят, уничтожат, да и обслуживать ты не сможешь стратегические боеголовки", — рассказал Лукашенко.
Говоря о планах России разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие к 1 июля, президент республики отметил, что активизировать переговоры о возвращении такого вооружения в страну вынудила военно-политическая обстановка вокруг Белоруссии. По словам Лукашенко, Запад готовит вторжение на территорию республики.
“Полным ходом идет формирование неких полков, хоругвей, легионов, для последующего переворота в Белоруссии. Придет время — мы вам выложим это все”, — сказал он.
О президентских выборах в 2024 году
В ходе послания к народу и парламенту Белоруссии Лукашенко сообщил о начале подготовки к избирательной кампании 2024 г. Он подчеркнул, что не держится за власть и хочет “настоящей демократизации” республики.
«Мой век заканчивается, и никакие конституции я под себя делать не буду», — добавил президент Белоруссии.
Лукашенко заявил, что народ Белоруссии сам решит, кто станет новым президентом республики, добавив, что он уже «наелся». Президент отметил, что до конца своего срока «будет работать во благо страны».
Он также исключил возможность передачи власти своим детям. «Надо прекратить всякие разговоры о наследственности, о преемственности. Мои дети президентами не будут», — заявил Лукашенко.
Что говорят эксперты о послании
Украина, к сожалению, не станет рассматривать Минск как площадку для мирных соглашений, заявила «Ведомостям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
«Сейчас ряд мировых политиков – возможно, чем больше их будет, тем лучше, – предлагают медиаторство, участие в процессе мирных переговоров, свои площадки. И [председатель КНР] Си Цзиньпин, и [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган, и [президент Франции Эммануэль] Макрон пытался. Чем больше их будет, тем больше шанс, что [президент Украины Владимир] Зеленский услышит», – отметила она.
При этом, по словам Журовой, ключевым фактором в переговорах станут параметры перемирия – Россия не будет соглашаться на все условия, которые выдвигает Киев. При этом она не верит, что гарантами новых «минских соглашений» могли бы снова стать ОБСЕ или Франция и Германия, как в 2014-2015 гг. «После [их] признания, что «минские соглашения» были составлены для отвода глаз, я не знаю, как им доверять. Тогда уже только на наших условиях», – сообщила депутат.
Каждый политик, который считает себя другом России, предлагает какие-то выходы из конфликта на Украине, – будь это китайский или белорусский лидеры, отметил председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. Он также затруднился назвать потенциальных гарантов новых соглашений, так как «никто никому не верит».
Руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич считает, что предложение формата перемирия со стороны Лукашенко – «это проброс» с целью увидеть реакцию Киева, который, очевидно, на него не согласится. «Сегодня [такое] перемирие невозможно – мы видели фотографии европейской техники, стадами сосредоточиваемой на восточном направлении, и это сигнал», – сказал он «Ведомостям».