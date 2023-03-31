Послание Александра Лукашенко народу и парламенту. Главное

«Я их прерываю и говорю: «Ребята, ну если это было несерьезное предложение и ничего не значащее <...>, ну почему вы не написали ему эти гарантии? – продолжил белорусский лидер. – В нужный момент вы, как обычно, плюнули бы на эти гарантии. Но когда забрезжила война, почему вы не предоставили на бумаге хотя бы эти гарантии?» Тишина».