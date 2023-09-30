Премьер-министр Украины заявил о повреждении 37 оборонных предприятий
В результате ударов на Украине пострадали 37 оборонных предприятий, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в ходе выступления на форуме оборонных индустрий. Об этом сообщает украинское издание УНН.
«Понимаем, что наша оборонная промышленность остается одной из основных целей для российских ракетных ударов. От таких атак пострадало 37 предприятий. Сейчас прорабатываем дополнительные предложения по их восстановлению», – сказал Шмыгаль.
Он добавил, что Киев сотрудничает со странами-партнерами по вопросу восстановления западной военной техники, а украинский ВПК сейчас переживает новое рождение. По словам Шмыгаля, запускаются новые производства и расширяется работа тех предприятий, которые давали результаты вплоть до начала боевых действий в феврале 2022 г. Украинский премьер напомнил, что в прошлом году кабинет министров утвердил ряд государственных целевых программ, в которых особый упор сделан на развитии производств боеприпасов, ракетного вооружения и средств противовоздушной обороны.
«В 2023 году правительство начало несколько экспериментальных проектов по производству разного типа беспилотников. Системно упрощаем бюрократические процедуры по производству различных видов техники и вооружения», – сказал Шмыгаль.
Минобороны РФ с начала спецоперации неоднократно сообщало об ударах по военным объектам на Украине. 1 мая российские силы нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса, цель удара была достигнута, сообщалось в сводке. В ведомстве заявили, что в результате была нарушена работа предприятий, осуществлявших выпуск боеприпасов, вооружений и военной техники для украинских войск.
В сентябре ВС РФ при помощи беспилотников нанесли удар по украинскому судостроительному предприятию, на котором собирали безэкипажные катера.