Премьер-министр Украины заявил о повреждении 37 оборонных предприятий

Он добавил, что Киев сотрудничает со странами-партнерами по вопросу восстановления западной военной техники, а украинский ВПК сейчас переживает новое рождение. По словам Шмыгаля, запускаются новые производства и расширяется работа тех предприятий, которые давали результаты вплоть до начала боевых действий в феврале 2022 г. Украинский премьер напомнил, что в прошлом году кабинет министров утвердил ряд государственных целевых программ, в которых особый упор сделан на развитии производств боеприпасов, ракетного вооружения и средств противовоздушной обороны.