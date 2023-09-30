Шольц заявил о слишком большом числе прибывающих в Германию беженцев

На этой неделе Германия усилила контроль на границе с Польшей для борьбы с нелегальной миграцией. Ранее СМИ писали о схеме по предоставлению шенгенских виз в ЕС за дополнительную плату в Польше. Уточнялось, что с 2021 г. за взятки было выдано около 250 000 виз. 21 сентября еврокомиссар по внутренним делам Илва Юханссон направила письмо польскому правительству с просьбой дать разъяснения по поводу выдачи шенгенских виз за взятки.