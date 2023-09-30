Шольц заявил о слишком большом числе прибывающих в Германию беженцев
Число беженцев, которые стремятся попасть в Германию, сейчас «слишком велико», заявил канцлер страны Олаф Шольц в интервью RND.
«Ситуация не может оставаться прежней: более 70% всех беженцев, прибывающих в Германию, ранее не регистрировались, хотя почти все они уже были в другой стране ЕС», – приводит его слова Tagesspiegel.
Германия, добавил Шольц, поддерживает защиту внешних границ Европы, усилила меры безопасности на границе с Австрией, а также договорилась со Швейцарией и Чехией о совместном контроле на границе.
На этой неделе Германия усилила контроль на границе с Польшей для борьбы с нелегальной миграцией. Ранее СМИ писали о схеме по предоставлению шенгенских виз в ЕС за дополнительную плату в Польше. Уточнялось, что с 2021 г. за взятки было выдано около 250 000 виз. 21 сентября еврокомиссар по внутренним делам Илва Юханссон направила письмо польскому правительству с просьбой дать разъяснения по поводу выдачи шенгенских виз за взятки.
Заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик, который был ответственен за консульские вопросы, был уволен с должности, поскольку, по данным СМИ, был замешан в коррупционной схеме.
По данным МВД Германии, с начала года заявление о получении убежища попросили около 204 000 человек.