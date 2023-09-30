СМИ: китайские компании сократили поставки дронов и их компонентов на Украину
Китайские компании – производители беспилотников и комплектующих сократили поставки на Украину после введенных с 1 сентября Пекином ограничений на экспорт, пишет The New York Times со ссылкой на торговые данные и украинских военных.
«Мы изучаем все возможные способы экспорта беспилотников из Китая, потому что, что бы там ни говорили, они производят их больше всего», – сказал изданию один из офицеров ВСУ.
Как отмечает издание, украинская сторона активно использует для военных целей небольшие аппараты, предназначенные для простых обывателей. Речь идет о китайских компаниях EHang, Autel, DJI и др. На долю последней, по оценке аналитиков, приходится более 90% рынка гражданских беспилотников.
В результате китайские компании, все еще желающие продавать дроны Украине, стали требовать от покупателей использования сложных сетей посредников. ВСУ, отмечает издание, теряют около 10 000 аппаратов в месяц и экспортные ограничения Китая могут усугубить проблемы украинской цепочки поставок в преддверии зимы.
О введении с осени экспортного контроля на беспилотники и комплектующие к ним минторг Китая сообщил в конце июля. Ограничения были введены на экспорт ряда авиационных двигателей, лазеров, радаров, а также систем по борьбе с беспилотниками и другие товары, которые «оказывают значительное влияние на национальную безопасность».
Экспортеры этого оборудования должны пройти процедуры лицензирования и подать заявку в министерство, предоставив документы в том числе о конечном пользователе товаров. После этого ведомство с другими департаментами будет оценивать заявку и принимать решение об экспорте продукции.