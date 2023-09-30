СМИ: китайские компании сократили поставки дронов и их компонентов на Украину

О введении с осени экспортного контроля на беспилотники и комплектующие к ним минторг Китая сообщил в конце июля. Ограничения были введены на экспорт ряда авиационных двигателей, лазеров, радаров, а также систем по борьбе с беспилотниками и другие товары, которые «оказывают значительное влияние на национальную безопасность».