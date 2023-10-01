Баку объявил в розыск бывшего главу Карабаха Араика Арутюняна
Власти Азербайджана объявили в международный розыск бывшего президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араика Арутюняна, а также командующего армией Джалала Арутюняна. Об этом сообщил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.
«Араик Арутюнян, Джалал Арутюнян, а также Давид Бабаян находятся в международном розыске в связи с преступлениями, совершенными в ходе 44-дневной войны 2020 г. Один из них уже задержан, ведется следствие», – сказал он (цитата по ТАСС).
По данным Алиева, Баку объявил в международный розыск более 300 человек из числа чиновников и командиров Карабаха.
Генпрокуратура Азербайджана ранее сообщила о задержании 29 сентября бывшего министра иностранных дел непризнанной Нагорно-Карабахской республики, советника ее президента Давида Бабаяна. В ведомстве тогда пояснили, что Бабаяну еще в 2020 г. были предъявлены обвинения по статьям о развязывании и ведении агрессивной войны, вербовке наемников, отдаче преступных приказов и др. Тогда же он был объявлен в международный розыск. 28 сентября Бабаян сообщил, что принял решение сдаться властям Азербайджана. Он уточнил, что неявка может нанести еще более серьезный вред «многострадальному народу».
27 сентября при попытке проехать из Карабаха в Армению азербайджанские власти задержали экс-госминистра непризнанной республики, бывшего руководителя российской инвестиционной компании «Тройка диалог» Рубена Варданяна. На следующий день ему предъявили обвинение в «финансировании терроризма». Варданяна заключили под стражу на четыре месяца. 29 сентября азербайджанской стороной был задержан и экс-командующий армией Карабаха генерал-лейтенант Левон Мнацаканян.
Президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 г. Населению предписано «ознакомиться с условиями реинтеграции», представленными Азербайджаном, и принять «самостоятельное и индивидуальное решение» о возможности пребывания в Нагорном Карабахе. По последним данным, в Армению из региона прибыли уже более 100 000 из 120 000 проживавших там жителей.