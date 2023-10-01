Баку объявил в розыск бывшего главу Карабаха Араика Арутюняна

Генпрокуратура Азербайджана ранее сообщила о задержании 29 сентября бывшего министра иностранных дел непризнанной Нагорно-Карабахской республики, советника ее президента Давида Бабаяна. В ведомстве тогда пояснили, что Бабаяну еще в 2020 г. были предъявлены обвинения по статьям о развязывании и ведении агрессивной войны, вербовке наемников, отдаче преступных приказов и др. Тогда же он был объявлен в международный розыск. 28 сентября Бабаян сообщил, что принял решение сдаться властям Азербайджана. Он уточнил, что неявка может нанести еще более серьезный вред «многострадальному народу».