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Баку объявил в розыск бывшего главу Карабаха Араика Арутюняна

Ведомости

Власти Азербайджана объявили в международный розыск бывшего президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араика Арутюняна, а также командующего армией Джалала Арутюняна. Об этом сообщил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

«Араик Арутюнян, Джалал Арутюнян, а также Давид Бабаян находятся в международном розыске в связи с преступлениями, совершенными в ходе 44-дневной войны 2020 г. Один из них уже задержан, ведется следствие», – сказал он (цитата по ТАСС).

По данным Алиева, Баку объявил в международный розыск более 300 человек из числа чиновников и командиров Карабаха. 

Генпрокуратура Азербайджана ранее сообщила о задержании 29 сентября бывшего министра иностранных дел непризнанной Нагорно-Карабахской республики, советника ее президента Давида Бабаяна. В ведомстве тогда пояснили, что Бабаяну еще в 2020 г. были предъявлены обвинения по статьям о развязывании и ведении агрессивной войны, вербовке наемников, отдаче преступных приказов и др. Тогда же он был объявлен в международный розыск. 28 сентября Бабаян сообщил, что принял решение сдаться властям Азербайджана. Он уточнил, что неявка может нанести еще более серьезный вред «многострадальному народу».

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27 сентября при попытке проехать из Карабаха в Армению азербайджанские власти задержали экс-госминистра непризнанной республики, бывшего руководителя российской инвестиционной компании «Тройка диалог» Рубена Варданяна. На следующий день ему предъявили обвинение в «финансировании терроризма». Варданяна заключили под стражу на четыре месяца. 29 сентября азербайджанской стороной был задержан и экс-командующий армией Карабаха генерал-лейтенант Левон Мнацаканян.

Президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 г. Населению предписано «ознакомиться с условиями реинтеграции», представленными Азербайджаном, и принять «самостоятельное и индивидуальное решение» о возможности пребывания в Нагорном Карабахе. По последним данным, в Армению из региона прибыли уже более 100 000 из 120 000 проживавших там жителей.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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