В Баку сообщили о задержании экс-советника президента Карабаха
Бывший министр иностранных дел непризнанной Нагорно-Карабахской республики, советник ее президента Давид Бабаян был задержан 29 сентября, сообщила генпрокуратура Азербайджана.
«29 сентября текущего года Д.Бабаян был задержан правоохранительными органами Азербайджанской Республики и передан в руки следствия, и в этот день ему было предъявлено обвинение», – говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что Бабаяну еще в 2020 г. были предъявлены обвинения по статьям о развязывании и ведении агрессивной войны, вербовке наемников, отдаче преступных приказов и др. Тогда же он был объявлен в международный розыск. 29 сентября Бабаян был помещен в следственный изолятор службы государственной безопасности республики.
28 сентября Бабаян сообщил, что принял решение сдаться властям Азербайджана. Он уточнил, что неявка может нанести еще более серьезный вред «многострадальному народу». «А этого я, как честный человек, труженик, патриот и христианин, допустить не могу», – добавил он.
27 сентября при попытке проехать из Карабаха в Армению азербайджанские власти задержали экс-госминистра непризнанной республики, бывшего руководителя российской инвестиционной компании «Тройка диалог» Рубена Варданяна. На следующий день ему предъявили обвинение в «финансировании терроризма». Варданяна заключили под стражу на четыре месяца. 29 сентября азербайджанской стороной был задержан и экс-командующий армией Карабаха генерал-лейтенант Левон Мнацаканян.
Президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 г. С этого момента все государственные учреждения и организации будут распущены. Населению предписано «ознакомиться с условиями реинтеграции», представленными Азербайджаном, и принять «самостоятельное и индивидуальное решение» о возможности пребывания в Нагорном Карабахе. По последним данным, в Армению из региона прибыли уже более 100 000 из 120 000 проживавших там жителей.