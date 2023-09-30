В Баку сообщили о задержании экс-советника президента Карабаха

Президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 г. С этого момента все государственные учреждения и организации будут распущены. Населению предписано «ознакомиться с условиями реинтеграции», представленными Азербайджаном, и принять «самостоятельное и индивидуальное решение» о возможности пребывания в Нагорном Карабахе. По последним данным, в Армению из региона прибыли уже более 100 000 из 120 000 проживавших там жителей.