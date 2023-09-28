Азербайджан задержал бывшего российского миллиардера Рубена Варданяна

В сентябре прошлого года Варданян отказался от российского гражданства и переехал в Нагорный Карабах. Через три месяца российский президент Владимир Путин удовлетворил его прошение. В ноябре 2022 г. тогдашний президент непризнанной НКР Араик Арутюнян назначил его на должность госминистра. Но уже в феврале 2023 г. Варданян ушел в отставку, объяснив, что у него возникли разногласия с карабахскими властями. Бизнесмен неоднократно публично критиковал Баку за закрытие Лачинского коридора. В свою очередь Азербайджан требовал у армянских властей выдворения Варданяна из Карабаха.