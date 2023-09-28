Азербайджан задержал бывшего российского миллиардера Рубена Варданяна

Азербайджан задержал бывшего российского миллиардера Рубена ВарданянаВ случае суда за работу министром непризнанной НКР ему может грозить строгое наказание
Погранслужба Азербайджана 27 сентября задержала экс-госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР), миллиардера и бывшего руководителя российской инвестиционной компании «Тройка диалог» Рубена Варданяна при попытке выезда из Карабаха в Армению. Его доставили в Баку и передали «соответствующим государственным органам для принятия соответствующего решения», сообщила пресс-служба азербайджанского ведомства. В тот же день в связи с задержанием бывшего карабахского чиновника Армения обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием от Баку предоставить информацию о месте содержания, состоянии здоровья Варданяна, деталей по которым по состоянию на вечер 27 сентября не сообщалось.
МИД Армении занимается вопросом консульского доступа к Варданяну (дипломатических отношений между Ереваном и Баку нет с момента объявления ими независимости в 1991 г. и начала первой карабахской войны). После задержания Варданяна пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ани Бадалян заявила, что Ереван примет все возможные меры для скорейшего освобождения и возвращения бизнесмена в Армению и рассчитывает на содействие Москвы в этом деле.
До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что, поскольку у экс-госминистра «есть российское гражданство, Россия должна защитить его права». Но на уточняющий вопрос о выходе Варданяна из российского гражданства представитель Кремля ответил, что не уверен и не будет точно это комментировать, но если бизнесмен правда отказался от российского паспорта, то «это другое дело».
Ранее о задержании Варданяна сообщила его жена Вероника Зонабенд в его Telegram-канале. По ее словам, бизнесмена «взяли в плен азербайджанские власти» на армяно-азербайджанской границе при попытке покинуть Карабах вместе с другими жителями региона. Позже ТАСС со ссылкой на источники в окружении Варданяна уточнил, что бизнесмена задержали при попытке выехать из Карабаха в направлении города Горис в Сюникском районе Армении.
С окончания 24-часовой азербайджанской «антитеррористической операции» 20 сентября в Нагорном Карабахе при поддержке российских миротворцев продолжается эвакуация местного армянского населения в Армению. По данным армянского правительства, к 27 сентября Карабах покинули свыше 50 000 человек (из 120 000, по данным карабахских властей).
Варданян – предприниматель и инвестор, президент компании «Варданян, Бройтман и партнеры» и один из основателей Московской школы управления «Сколково». По итогам 2021 г. бизнесмен занял 116-е место в рейтинге самых богатых людей России с состоянием $1 млрд. По оценкам Forbes Real Time, на сентябрь 2023 г. его состояние достигает $1,2 млрд.
В сентябре прошлого года Варданян отказался от российского гражданства и переехал в Нагорный Карабах. Через три месяца российский президент Владимир Путин удовлетворил его прошение. В ноябре 2022 г. тогдашний президент непризнанной НКР Араик Арутюнян назначил его на должность госминистра. Но уже в феврале 2023 г. Варданян ушел в отставку, объяснив, что у него возникли разногласия с карабахскими властями. Бизнесмен неоднократно публично критиковал Баку за закрытие Лачинского коридора. В свою очередь Азербайджан требовал у армянских властей выдворения Варданяна из Карабаха.
Теоретически деятельность Варданяна на посту госминистра непризнанной НКР может повлечь за собой уголовное дело как минимум по трем статьям УК Азербайджана: «Насильственное изменение конституционного строя» (ст. 278.2, от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения), «Вооруженный мятеж. Активное участие в мятеже с целью нарушения территориальной целостности» (ст. 280, наказание от 12 до 20 лет) и «Публичный призыв к нарушению территориальной целостности» (ст. 281.1, до 5 лет).
Как пояснил «Ведомостям» азербайджанский адвокат, директор адвокатского бюро «Руслан Велиев и партнеры» при коллегии адвокатов республики Руслан Велиев, Варданян «занимал государственный пост в самопровозглашенной республике на территории Азербайджана». По словам юриста, помимо госслужбы миллиардер, в трактовке местных властей, «принимал активное участие в принятии военных решений» и во время его нахождения на посту неоднократно фиксировались нарушения перемирия, установленного трехсторонним соглашением 2020 г. (подписано Арменией, Россией и Азербайджаном, оно завершило вторую карабахскую войну. – «Ведомости»).
Это повлекло за собой гибель военнослужащих и мирного населения Азербайджана, вследствие чего азербайджанской стороной возбуждены многочисленные уголовные дела, полагает адвокат. В связи с этим можно вменить совершение преступлений, относящихся к ст. 100 («планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны»), 101 («призывы к развязыванию агрессивной войны»), 103 («геноцид»), 104 («подстрекательство к геноциду») и 115 («нарушение законов и обычаев войны») УК Азербайджана, допускает он.
Как полагает член Российско-азербайджанского экспертного совета Рафик Исмаилов, в случае если азербайджанский суд признает Варданяна виновным по уголовным статьям, президент может воспользоваться правом помилования. «Также есть опция возможной амнистии, которую объявляет парламент по определенным статьям. Нельзя исключать и обмена на находящихся в заключении в Армении азербайджанских военнослужащих. Но говорить обо всем этом пока слишком рано», – говорит Исмаилов.
При этом старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин полагает, что ситуация с задержанием Варданяна несколько сложнее. Помимо него азербайджанцы, как сообщали со ссылкой на источники издания Bizim.Media и Panorama.am, 27 сентября также задержали экс-секретаря совбеза непризнанной НКР Виталия Баласаняна. С точки зрения урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном и значимости задержанных персон они, очевидно, станут предметом торга, считает эксперт.
Вместе с тем для премьер-министра Армении Никола Пашиняна задержание Варданяна не самая однозначная тема. Бизнесмен на начальном этапе свей политической карьеры в армянском политическом поле рассматривался как конкурент действующего главы государства, но здесь встает и вопрос «отстаивания собственных граждан», заключает Притчин.