Сенатор Пушков назвал победу партии Фицо в Словакии тревожным сигналом для ЕС
Победа партии «пророссийского» бывшего премьер-министра Словакии Роберта Фицо «Направление – социальная демократия» (SMER) является тревожным сигналом для «антироссийских кругов» в Европе, заявил сенатор РФ Алексей Пушков.
«Первое место его [Фицо] партии, выступающей против политики ЕС в отношении Украины и России, – весьма тревожный сигнал для антироссийских кругов в Европе. Фицо известен своей резкой критикой киевского режима, политики антироссийских санкций и военной поддержки Украины», – написал сенатор в Telegram.
По его словам, теперь все будет зависеть от того, удастся ли Фицо создать правительство в коалиции с другой партией, поскольку «собственных мест в парламенте ему не хватит».
SMER победила на парламентских выборах в Словакии, набрав 22,94% голосов. Второе место заняла либеральная партия «Прогрессивная Словакия» с 17,96% голосов. Третье место заняла социал-демократическая партия «Голос» (HLAS) с 15,22%.
Лидер «Прогрессивной Словакии» Михал Шимечка заявил, что все еще видит возможность организовать правящую коалицию, а его партия сделает все возможное, чтобы помешать SMER сформировать правительство.
Фицо был премьер-министром Словакии в 2006-2010 и 2012-2018 гг. Он руководит партией SMER с 1999 г. после того, как создал ее для противостояния реформистскому правоцентристскому кабинету министров. 29 сентября Фицо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский начинает надоедать всему миру.