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Сенатор Пушков назвал победу партии Фицо в Словакии тревожным сигналом для ЕС

Ведомости

Победа партии «пророссийского» бывшего премьер-министра Словакии Роберта Фицо «Направление – социальная демократия» (SMER) является тревожным сигналом для «антироссийских кругов» в Европе, заявил сенатор РФ Алексей Пушков.

«Первое место его [Фицо] партии, выступающей против политики ЕС в отношении Украины и России, – весьма тревожный сигнал для антироссийских кругов в Европе. Фицо известен своей резкой критикой киевского режима, политики антироссийских санкций и военной поддержки Украины», – написал сенатор в Telegram.

По его словам, теперь все будет зависеть от того, удастся ли Фицо создать правительство в коалиции с другой партией, поскольку «собственных мест в парламенте ему не хватит».

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SMER победила на парламентских выборах в Словакии, набрав 22,94% голосов. Второе место заняла либеральная партия «Прогрессивная Словакия» с 17,96% голосов. Третье место заняла социал-демократическая партия «Голос» (HLAS) с 15,22%.

Лидер «Прогрессивной Словакии» Михал Шимечка заявил, что все еще видит возможность организовать правящую коалицию, а его партия сделает все возможное, чтобы помешать SMER сформировать правительство.

Фицо был премьер-министром Словакии в 2006-2010 и 2012-2018 гг. Он руководит партией SMER с 1999 г. после того, как создал ее для противостояния реформистскому правоцентристскому кабинету министров. 29 сентября Фицо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский начинает надоедать всему миру.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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