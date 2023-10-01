Саудовская Аравия осудила акцию с сожжением Корана в шведском Мальмё

Летом в Швеции и Дании прошло несколько акций с сожжением Корана. 28 июня одну из них Момика устроил в день празднования Курбан-байрама в Стокгольме. Демонстрация привела к протестам мусульман у шведского посольства в Багдаде. 25 июля Коран сожгли дважды: у дипломатической миссии Египта и у посольства Турции в датской столице. 27 июля полиция Швеции одобрила акцию с сожжением свитка Торы около посольства Израиля. В конце июля в Копенгагене антимусульманские протестующие сожгли Коран у здания посольства Саудовской Аравии.