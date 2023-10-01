Саудовская Аравия осудила акцию с сожжением Корана в шведском Мальмё
МИД Саудовской Аравии выступил с осуждением акции с сожжением Корана в шведском городе Мальмё, разрешение на проведение которой дали местные власти. Заявление министерства опубликовано в соцсети X.
«Министерство иностранных дел выражает решительное осуждение Саудовской Аравией сожжения копии священного Корана экстремистом в шведском городе Мальмё с ведома местных властей, которые позволили ему совершить это ужасное преступление», – говорится в заявлении.
Там добавили, что подобные акции «систематически повторяются в ряде европейских столиц под предлогом свободы слова с целью оскорбить чувства миллионов мусульман по всему миру».
Акцию с сожжением Корана 30 октября устроил на площади в Мальмё иммигрант из Ирака Салван Момика. СМИ сообщали о двух задержанных в ходе мероприятия. Аналогичные демонстрации Момика ранее уже проводил в Стокгольме, а в Мальмё в ходе акции в начале сентября также не обошлось без задержаний.
Летом в Швеции и Дании прошло несколько акций с сожжением Корана. 28 июня одну из них Момика устроил в день празднования Курбан-байрама в Стокгольме. Демонстрация привела к протестам мусульман у шведского посольства в Багдаде. 25 июля Коран сожгли дважды: у дипломатической миссии Египта и у посольства Турции в датской столице. 27 июля полиция Швеции одобрила акцию с сожжением свитка Торы около посольства Израиля. В конце июля в Копенгагене антимусульманские протестующие сожгли Коран у здания посольства Саудовской Аравии.