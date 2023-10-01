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Саудовская Аравия осудила акцию с сожжением Корана в шведском Мальмё

Ведомости

МИД Саудовской Аравии выступил с осуждением акции с сожжением Корана в шведском городе Мальмё, разрешение на проведение которой дали местные власти. Заявление министерства опубликовано в соцсети X.

«Министерство иностранных дел выражает решительное осуждение Саудовской Аравией сожжения копии священного Корана экстремистом в шведском городе Мальмё с ведома местных властей, которые позволили ему совершить это ужасное преступление», – говорится в заявлении.

Там добавили, что подобные акции «систематически повторяются в ряде европейских столиц под предлогом свободы слова с целью оскорбить чувства миллионов мусульман по всему миру».

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Акцию с сожжением Корана 30 октября устроил на площади в Мальмё иммигрант из Ирака Салван Момика. СМИ сообщали о двух задержанных в ходе мероприятия. Аналогичные демонстрации Момика ранее уже проводил в Стокгольме, а в Мальмё в ходе акции в начале сентября также не обошлось без задержаний.

Летом в Швеции и Дании прошло несколько акций с сожжением Корана. 28 июня одну из них Момика устроил в день празднования Курбан-байрама в Стокгольме. Демонстрация привела к протестам мусульман у шведского посольства в Багдаде. 25 июля Коран сожгли дважды: у дипломатической миссии Египта и у посольства Турции в датской столице. 27 июля полиция Швеции одобрила акцию с сожжением свитка Торы около посольства Израиля. В конце июля в Копенгагене антимусульманские протестующие сожгли Коран у здания посольства Саудовской Аравии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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