Россия обсуждает взаимное признание образования с 11 латиноамериканскими странами
Министерство науки и высшего образования РФ изучает возможность подготовки проектов соглашений о взаимном признании документов об образовании с еще 11 странами Латинской Америки, сообщил замминистра ведомства Константин Могилевский на первой международной парламентской конференции «Россия – Латинская Америка».
Речь идет о возможной подготовке проектов соглашений с Аргентиной, Мексикой, Гаити, Гайаной, Гватемалой, Гондурасом, Доминиканской Республикой, Коста-Рикой, Панамой и Парагваем. Сейчас договоренности действуют, по словам Могилевского, в том числе с Венесуэлой, Кубой, Никарагуа, Перу и Колумбией, а до конца года может быть подписано аналогичное соглашение с Сальвадором.
«Сотрудничество со странами Латинской Америки и Карибского бассейна в сфере образования сложилось во времена Советского Союза. Значительное число латиноамериканских студентов, по нашим оценкам порядка 53 000, получили образование в нашей стране, в основном по инженерным специальностям», – рассказал Могилевский (цитата по ТАСС).
Сейчас, по данным министерства, в вузах РФ обучается 5000 студентов из латиноамериканских стран.
30 сентября в ходе конференции «Россия — Латинская Америка» председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал расширить сотрудничество России и Кубы в сфере образования.
Международная парламентская конференция «Россия – Латинская Америка» проходит с 29 сентября по 2 октября в Москве. В ходе конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что во взглядах на международные вопросы у России и государств Латинской Америки есть очень много общего. По его мнению, латиноамериканские страны проявляют успехи в формировании многополярной системы международных отношений, основывающейся на равноправии, справедливости, уважении международного права и законных интересов друг друга.