Россия обсуждает взаимное признание образования с 11 латиноамериканскими странами

Международная парламентская конференция «Россия – Латинская Америка» проходит с 29 сентября по 2 октября в Москве. В ходе конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что во взглядах на международные вопросы у России и государств Латинской Америки есть очень много общего. По его мнению, латиноамериканские страны проявляют успехи в формировании многополярной системы международных отношений, основывающейся на равноправии, справедливости, уважении международного права и законных интересов друг друга.