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Россия обсуждает взаимное признание образования с 11 латиноамериканскими странами

Ведомости

Министерство науки и высшего образования РФ изучает возможность подготовки проектов соглашений о взаимном признании документов об образовании с еще 11 странами Латинской Америки, сообщил замминистра ведомства Константин Могилевский на первой международной парламентской конференции «Россия – Латинская Америка».

Речь идет о возможной подготовке проектов соглашений с Аргентиной, Мексикой, Гаити, Гайаной, Гватемалой, Гондурасом, Доминиканской Республикой, Коста-Рикой, Панамой и Парагваем. Сейчас договоренности действуют, по словам Могилевского, в том числе с Венесуэлой, Кубой, Никарагуа, Перу и Колумбией, а до конца года может быть подписано аналогичное соглашение с Сальвадором.

«Сотрудничество со странами Латинской Америки и Карибского бассейна в сфере образования сложилось во времена Советского Союза. Значительное число латиноамериканских студентов, по нашим оценкам порядка 53 000, получили образование в нашей стране, в основном по инженерным специальностям», – рассказал Могилевский (цитата по ТАСС).

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Сейчас, по данным министерства, в вузах РФ обучается 5000 студентов из латиноамериканских стран. 

30 сентября в ходе конференции «Россия — Латинская Америка» председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал расширить сотрудничество России и Кубы в сфере образования.

Международная парламентская конференция «Россия – Латинская Америка» проходит с 29 сентября по 2 октября в Москве. В ходе конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что во взглядах на международные вопросы у России и государств Латинской Америки есть очень много общего. По его мнению, латиноамериканские страны проявляют успехи в формировании многополярной системы международных отношений, основывающейся на равноправии, справедливости, уважении международного права и законных интересов друг друга.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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