На Украине сообщили о прибытии делегации МВФ
Делегация Международного валютного фонда (МВФ) прибыла на Украину для встреч с представителями властей страны и другими ключевыми партнерами. Об этом со ссылкой на постоянного представителя МВФ на Украине Ваграма Степаняна пишет украинское издание «Экономическая правда».
Делегацию возглавляет заместитель директора Европейского департамента МВФ Ума Рамакришнан.
«Диалог высокого уровня будет фокусироваться на перспективных мероприятиях и вызовах в контексте программы расширенного финансирования (EFF), которую реализует Украина при поддержке МВФ», – говорится в сообщении Степаняна.
25 сентября, как напоминает издание, миссия МВФ начала в Варшаве технические дискуссии с представителями Украины в контексте подготовки ко второму пересмотру EFF, а в июне совет директоров МВФ завершил первый пересмотр программы. Сообщалось, что Украина получила около $890 млн, которые направят на поддержку бюджета.
В марте 2023 г. МВФ утвердил выделение Украине кредита на $15,6 млрд, рассчитанного на четыре года. Средства Киеву пообещали в рамках общего пакета поддержки на сумму $115 млрд. Сообщалось, что кредитная программа направлена на «закрепление политики, которая поддерживает фискальную, внешнюю, ценовую и финансовую стабильность», а также на поддержку экономического восстановления. В МВФ ожидают, что заем поможет привлечь крупномасштабное льготное финансирование от международных доноров и партнеров Украины.
По информации МВФ, Киеву предстоит в течение двух лет выполнить определенные условия, включая шаги по увеличению налоговых поступлений, поддержанию стабильности обменного курса, сохранению независимости ЦБ и усилению мер по борьбе с коррупцией. В рамках второго этапа программы потребуются «более глубокие реформы» с целью возврата к основам фискальной и денежно-кредитной политики, которые были до начала в стране боевых действий, повышения конкурентоспособности и устранения уязвимостей энергетического сектора. Reuters со ссылкой на чиновника минфина США также писал, что программа включает в себя обязательства украинских властей по достижению 19 структурных контрольных показателей только в течение года.
В начале марта 2022 г. МВФ утвердил экстренный кредит для Украины в размере $1,4 млрд. В апреле МВФ одобрил создание специального счета для содействия стабилизации экономики Украины.