На Украине сообщили о прибытии делегации МВФ

По информации МВФ, Киеву предстоит в течение двух лет выполнить определенные условия, включая шаги по увеличению налоговых поступлений, поддержанию стабильности обменного курса, сохранению независимости ЦБ и усилению мер по борьбе с коррупцией. В рамках второго этапа программы потребуются «более глубокие реформы» с целью возврата к основам фискальной и денежно-кредитной политики, которые были до начала в стране боевых действий, повышения конкурентоспособности и устранения уязвимостей энергетического сектора. Reuters со ссылкой на чиновника минфина США также писал, что программа включает в себя обязательства украинских властей по достижению 19 структурных контрольных показателей только в течение года.