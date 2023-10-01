Газета
Политика

На Украине сообщили о прибытии делегации МВФ

Ведомости

Делегация Международного валютного фонда (МВФ) прибыла на Украину для встреч с представителями властей страны и другими ключевыми партнерами. Об этом со ссылкой на постоянного представителя МВФ на Украине Ваграма Степаняна пишет украинское издание «Экономическая правда».

Делегацию возглавляет заместитель директора Европейского департамента МВФ Ума Рамакришнан.

«Диалог высокого уровня будет фокусироваться на перспективных мероприятиях и вызовах в контексте программы расширенного финансирования (EFF), которую реализует Украина при поддержке МВФ», – говорится в сообщении Степаняна.

25 сентября, как напоминает издание, миссия МВФ начала в Варшаве технические дискуссии с представителями Украины в контексте подготовки ко второму пересмотру EFF, а в июне совет директоров МВФ завершил первый пересмотр программы. Сообщалось, что Украина получила около $890 млн, которые направят на поддержку бюджета.

Ранее по теме: Кабмин не поддержал законопроект о выходе России из МВФ

В марте 2023 г. МВФ утвердил выделение Украине кредита на $15,6 млрд, рассчитанного на четыре года. Средства Киеву пообещали в рамках общего пакета поддержки на сумму $115 млрд. Сообщалось, что кредитная программа направлена на «закрепление политики, которая поддерживает фискальную, внешнюю, ценовую и финансовую стабильность», а также на поддержку экономического восстановления. В МВФ ожидают, что заем поможет привлечь крупномасштабное льготное финансирование от международных доноров и партнеров Украины.

По информации МВФ, Киеву предстоит в течение двух лет выполнить определенные условия, включая шаги по увеличению налоговых поступлений, поддержанию стабильности обменного курса, сохранению независимости ЦБ и усилению мер по борьбе с коррупцией. В рамках второго этапа программы потребуются «более глубокие реформы» с целью возврата к основам фискальной и денежно-кредитной политики, которые были до начала в стране боевых действий, повышения конкурентоспособности и устранения уязвимостей энергетического сектора. Reuters со ссылкой на чиновника минфина США также писал, что программа включает в себя обязательства украинских властей по достижению 19 структурных контрольных показателей только в течение года.

В начале марта 2022 г. МВФ утвердил экстренный кредит для Украины в размере $1,4 млрд. В апреле МВФ одобрил создание специального счета для содействия стабилизации экономики Украины. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных