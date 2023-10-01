Великобритания разместит истребители Typhoon в Польше
Министр обороны Великобритании Грант Шэппс сообщил о размещении в Польше истребителей Eurofighter Typhoon, пишет ТАСС.
Количество отправленных самолетов не уточняется. По словам министра, такое решение власти приняли в ответ «на просьбу со стороны польских друзей». Он добавил, что шаг «станет мощным сигналом» поддержки союзника по НАТО на фоне якобы «высокой угрозы российского вмешательства».
Eurofighter Typhoon – многоцелевой истребитель четвертого поколения, совместная разработка Италии, Великобритании, Испании и ФРГ. Самолет находится на вооружении ВВС Германии, Италии, Великобритании, Австрии и др.
В июле газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники писала, что в правящей коалиции Германии наметился конфликт из-за поставок комплектующих Typhoon Саудовской Аравии. По данным СМИ, за поставки высказались канцлер страны социал-демократ Олаф Шольц и министр финансов Кристиан Линднер, возглавляющий либеральную Свободную демократическую партию. Против поставок выступила партия «Зеленых».
Ранее Шэппс заявил об отправке на Украину войск Великобритании. Как уточняла газета The Telegraph, министр также призвал оборонные фирмы Великобритании открывать заводы на Украине.
Позже премьер-министр Риши Сунак опроверг слова Шэппса, уточнив, что военные Британии прибудут на территорию Украины после окончания конфликта. Он отмечал, что такие планы касаются долгосрочного сотрудничества.