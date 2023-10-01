Газета
Политика

Великобритания разместит истребители Typhoon в Польше

Ведомости

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс сообщил о размещении в Польше истребителей Eurofighter Typhoon, пишет ТАСС.

Количество отправленных самолетов не уточняется. По словам министра, такое решение власти приняли в ответ «на просьбу со стороны польских друзей». Он добавил, что шаг «станет мощным сигналом» поддержки союзника по НАТО на фоне якобы «высокой угрозы российского вмешательства». 

Eurofighter Typhoon – многоцелевой истребитель четвертого поколения, совместная разработка Италии, Великобритании, Испании и ФРГ. Самолет находится на вооружении ВВС Германии, Италии, Великобритании, Австрии и др.

Почему в правящей коалиции Германии наметился раскол по поставкам истребителей Саудовской Аравии

Партия «Зеленые» против отмены эмбарго на поставки машин из-за нарушений прав человека в королевстве

В июле газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники писала, что в правящей коалиции Германии наметился конфликт из-за поставок комплектующих Typhoon Саудовской Аравии. По данным СМИ, за поставки высказались канцлер страны социал-демократ Олаф Шольц и министр финансов Кристиан Линднер, возглавляющий либеральную Свободную демократическую партию. Против поставок выступила партия «Зеленых».

Ранее Шэппс заявил об отправке на Украину войск Великобритании. Как уточняла газета The Telegraph, министр также призвал оборонные фирмы Великобритании открывать заводы на Украине.

Позже премьер-министр Риши Сунак опроверг слова Шэппса, уточнив, что военные Британии прибудут на территорию Украины после окончания конфликта. Он отмечал, что такие планы касаются долгосрочного сотрудничества.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных