Великобритания разместит истребители Typhoon в Польше

Количество отправленных самолетов не уточняется. По словам министра, такое решение власти приняли в ответ «на просьбу со стороны польских друзей». Он добавил, что шаг «станет мощным сигналом» поддержки союзника по НАТО на фоне якобы «высокой угрозы российского вмешательства».