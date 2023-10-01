Сунак: британские военные отправятся на Украину после завершения конфликта
Военные Великобритании не прибудут на территорию Украины до завершения конфликта, заявил премьер-министр страны Риши Сунак, передает телеканал Sky News.
«Нет британских солдат, которых отправят сражаться в нынешнем конфликте», – сказал Сунак (цитата по «РИА Новости»).
Британский премьер также заверил, что планы по отправке инструкторов из королевства на Украину касаются долгосрочного сотрудничества по окончании боевых действий.
Ранее министр обороны страны Грант Шэппс сообщил, что минобороны королевства планирует разместить на Украине свои войска, писала газета The Telegraph. Газета уточняла, что министр также призвал оборонные фирмы Великобритании открывать заводы на Украине.
Великобритания начала обучение военных Украины после начала боевых действий на Украине, летом 2022 г. 24 сентября этого года Шэппс сообщал, что Великобритания ставит цель подготовить 30 000 украинских военнослужащих.
Москва неоднократно критиковала поставки военной помощи Украине и указывала на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине.