Медведев назвал идиотами британского министра и главу комитета по обороне ФРГ

Главу британского минобороны, который недавно занял свой пост, Медведев назвал «новоиспеченным кретином». Политик напомнил, что тот решил перенести английские курсы подготовки украинских солдат на территорию Украины, а значит – «превратить своих инструкторов в легальную цель» для российских Вооруженных сил. По мнению Медведева, британский чиновник «прекрасно понимает», что натовские специалисты будут «безжалостно уничтожаться».