Медведев назвал идиотами британского министра и главу комитета по обороне ФРГ
В странах НАТО растет количество «руководящих идиотов», к Третьей мировой войне Россию толкают, в частности, министр обороны Великобритании Грант Шэппс и председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, заявил в своем Telegram-канале зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Главу британского минобороны, который недавно занял свой пост, Медведев назвал «новоиспеченным кретином». Политик напомнил, что тот решил перенести английские курсы подготовки украинских солдат на территорию Украины, а значит – «превратить своих инструкторов в легальную цель» для российских Вооруженных сил. По мнению Медведева, британский чиновник «прекрасно понимает», что натовские специалисты будут «безжалостно уничтожаться».
«Другая дура – глава комитета по обороне ФРГ с труднопроизносимой фамилией – требует немедленно поставить хохлобандеровцам ракеты Тaurus, чтобы киевский режим мог наносить удары по территории России для ослабления снабжения нашей армии. Мол, это соответствует международному праву», – написал Медведев.
Он подчеркнул, что в таком случае удары по немецким заводам, где производят эти ракеты, будут полностью соответствовать международному праву. «Все-таки эти недоумки активно толкают нас к Третьей мировой…» – добавил зампред Совбеза.
О том, что Украина запросила у Германии поставку ракет Taurus с дальностью полета до 500 км, стало известно в конце мая. Изначально власти Германии выступали против поставки таких ракет ВСУ.
В августе журнал Der Spiegel сообщил, что правительство ФРГ изучает возможность поставок Украине ракет Taurus в ближайшие месяцы. По данным издания, канцлер Олаф Шольц хочет технически ограничить программирование ракет, чтобы исключить возможность ударов ВСУ по территории России. Посол РФ в Германии Сергей Нечаев говорил, что поставки новых вооружений «лишь затягивают конфликт и увеличивают число жертв».