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Моравецкий призвал Зеленского не забывать о принятых Польшей беженцах

Ведомости

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий напомнил президенту Украины Владимиру Зеленскому о принятых беженцах с Украины. 

«Польша приняла пару миллионов украинцев под наши крыши. <...> Стоило бы, чтобы господин президент Зеленский об этом не забывал», – сказал он на съезде правящей партии «Право и справедливость» (цитата по «РИА Новости»).

Отношения между Киевом и Варшавой обострились после снятия Еврокомиссией (ЕК) ограничения на импорт украинского зерна в восточноевропейские страны 15 сентября. Позже Украина подала иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Венгрии, Польши и Словакии, возобновивших эмбарго на ввоз украинских сельхозпродуктов.

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Зеленский, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, обвинил Варшаву в том, что запрет помогает России. В свою очередь польские власти неоднократно отмечали, что ограничения нужны для стабильности рынка и поддержки местных фермеров.

25 сентября министр канцелярии президента республики Анджея Дуды, руководитель бюро международной политики Марчин Пшидач отмечал, что Варшава справится без дружбы с Киевом. Он также раскритиковал поведение президента Украины, назвав его действия «несправедливыми по отношению ко многим полякам».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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