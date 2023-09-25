В Польше заявили, что обойдутся без дружбы с Украиной

«Если Украина не захочет дружить с Польшей, если Украина не захочет стремиться к этой дружбе, у нас все будет хорошо. Мы в НАТО, у нас сильная армия, мы в ЕС, у нас вполне хорошо функционирующая страна. Сегодня Украина находится в беде. Украина должна заботиться о том, чтобы Польша ее поддерживала. Если нет, то, конечно, не надо ее принуждать», – сказал он.