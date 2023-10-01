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Конгрессмен-республиканец подаст прошение об отстранении спикера Маккарти

Ведомости

Член палаты представителей от Республиканской партии Мэтт Гаетц намерен подать прошение об отстранении спикера Кевина Маккарти. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на самого конгрессмена.

Гаетц заверил, что не пойдет на уступки перед демократами в своей попытке отстранения спикера. Маккарти также состоит в Республиканской партии США.

Как писала газета The Washington Post, члены палаты от Демократической партии еще не определились с решением об отстранении. Маккарти может быть отстранен только большинством голосов.

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Конфликт в республиканской части парламента продолжается с лета. 31 мая палата представителей проголосовала за законопроект, который предусматривает приостановку действия потолка госдолга, выше которого запрещены новые заимствования правительства. Тогда республиканец Маккарти договорился с президентом США демократом Джо Байденом.

Как писали СМИ, сделку критиковали радикальные члены обеих партий – как правые республиканцы, так и левые демократы. Первые хотели бы добиться более серьезного сокращения расходов, а вторые назвали договоренность «капитуляцией» президента из-за новых требований к получающим помощь бедным американцам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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