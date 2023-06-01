Радикальные республиканцы грозят спикеру палаты представителей США смещением

Радикальные республиканцы грозят спикеру палаты представителей США смещениемИм не понравилось утверждение компромисса по потолку госдолга
Палата представителей Конгресса США 31 мая по местному времени проголосовала за законопроект, который предусматривает приостановку действия потолка госдолга, выше которого запрещены новые заимствования правительства. Это было необходимо, чтобы снять угрозу дефолта США, который, по прогнозу Минфина, грозил бы в ином случае стране уже 5 июня, пишет агентство Reuters.
Законопроект, который стал результатом сделки спикера палаты республиканца Кевина Маккарти и президента США демократа Джо Байдена, был принят голосами 314 конгрессменов из двух партий, 117 проголосовали против. Отмечается, что демократов среди поддержавших законопроект оказалось больше, чем республиканцев – 165 и 149 соответственно (при этом именно последние составляют в палате представителей большинство – 222 против 213). Таким образом, далеко не все однопартийцы поддержали Маккарти, который пытался преподнести законопроект как «самую консервативную сделку, которую мы когда-либо заключали».
Теперь документ должен одобрить сенат, после чего подписать Байден, который уже призвал его как можно скорее провести аналогичное голосование. Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер дал понять, что там собираются одобрить документ: «Мы не можем ничего возвращать в палату представителей, просто и ясно. Мы должны избежать дефолта». Более того, лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл тоже выступил за его принятие.
Закон, по сути, временно отменяет действие потолок (лимита) на заимствования федерального правительства до 1 января 2025 г. По расчетам Bloomberg, к тому времени он может превысить $35 трлн (сейчас он приближается к $31,8 трлн, и уже преодолел установленный в 2021 г. потолок в $31,4 трлн). Это дает возможность США вернуться к рассмотрению данного вопроса уже после выборов президента и конгресса, которые намечены на ноябрь 2024 г.
Одновременно документ предусматривает ограничения необоронных госрасходов в следующие два года, возвращение в бюджет неиспользованных средств, которые были выделены на борьбу с COVID-19 ($30 млрд), и расширяет требования к участникам программ продовольственной помощи. Новый закон также лишает части финансирования и Налоговое управление США.
Ожидается, что данные меры сократят дефицит американского бюджета на $1,5 трлн в ближайшие 10 лет. Этот показатель значительно меньше экономии в $4,8 трлн, на которую изначально рассчитывали представители республиканской партии. При этом оборонный бюджет будет расти, как и предлагал Байден, – в 2024 финансовом году он достигнет $886 млрд.
Как пишет The Financial Times, сделку критикуют радикальные члены обеих партий – как правые республиканцы, так и левые демократы. Первые хотели бы добиться более серьезного сокращения расходов, а вторые назвали договоренность «капитуляцией» президента из-за новых требований к получающим помощь бедным американцам. Таким словом председатель Прогрессивной группы демократов в палате представителей Прамила Джаяпал и одна из самых ярких ее представителей Александрия Окасио-Кортес выразили свое принципиальное несогласие. Аналогично высказался и сенатор Берни Сандерс, который сотрудничает с демократами.
Впрочем, куда серьезней могут оказаться последствия недовольства в стане правых республиканцев, в частности, представителей объединения «Кокуса свободы» в палате представителей. Как пишет издание The Hill, член палаты Дэн Бишоп уже призвал инициировать голосование об отставке Маккарти (хотя и не сказал, что будет делать это сам).
Его коллега Чип Рой посчитал, что принятый документ разорвал на части единство партии, пообещав спикеру нижней палаты парламента «расплату». При избрании в январе 2023 г. Маккарти спикером под давлением этого крыла республиканцев было утверждено правило, по которому даже один член палаты представителей может инициировать голосование по отставке спикера.
После голосования по госдолгу для республиканцев вопрос руководства палаты представителей действительно становится острым, а для демократов важнее всего то, что сокращается поддержка самых обездоленных слоев населения, говорит главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Но, вероятно, возможная смена Маккарти упирается в вопрос, кто его может заменить на этом посту, так как он не прорабатывался, отмечает эксперт.
Ранее после Маккарти кандидатом на пост спикера назывался лидер большинства в палате представителей Стивен Скэлис, но после назначений на посты в палате в январе об этом больше не говорили. Маккарти же пользовался до последнего времени большим доверием у однопартийцев, которое сейчас серьезно подорвано, и теперь он не будет иметь консолидированную поддержку по важным вопросам у республиканцев, уверен Васильев. Треть фракции, голосовавшая против компромиссного варианта по госдолгу, свидетельствует об этом, добавляет эксперт.
Большое значение иметь для дальнейшей судьбы спикера будут иметь «бюджетные битвы» о распределении государственных средств, которые последуют за решением о потолке госдолга, считает Васильев.