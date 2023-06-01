Радикальные республиканцы грозят спикеру палаты представителей США смещением

Ранее после Маккарти кандидатом на пост спикера назывался лидер большинства в палате представителей Стивен Скэлис, но после назначений на посты в палате в январе об этом больше не говорили. Маккарти же пользовался до последнего времени большим доверием у однопартийцев, которое сейчас серьезно подорвано, и теперь он не будет иметь консолидированную поддержку по важным вопросам у республиканцев, уверен Васильев. Треть фракции, голосовавшая против компромиссного варианта по госдолгу, свидетельствует об этом, добавляет эксперт.