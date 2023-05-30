Потолок госдолга США заморозят на два года

Потолок госдолга США заморозят на два годаВ обмен власти пообещали ввести потолок расходов бюджета
Власти США пришли к соглашению по потолку государственного долга: правительство будет обязано соблюдать новые ограничения на бюджетные траты при условии фактической отмены механизма. Это следует из соглашения, которое было составлено президентом Джо Байденом и спикером палаты представителей Кевином Маккарти. Документ опубликован вечером 28 мая. Лимита в $31,38 млн США достигли 19 января. В переговорах о повышении потолка республиканцы настаивали на ограничении расходов правительства на 19 лет, с чем была не согласна администрация Байдена.
Одно из положений соглашения подразумевает приостановку до 1 января 2025 г. действия пункта 3101 (b) раздела 31 «Денежное обращение и финансы» Кодекса США. В нем говорится, что номинальная сумма обязательств вместе с процентами, которые гарантирует правительство США, не может превышать «$14,294 трлн за раз» (это первоначальный размер потолка, который после его появления в кодексе много раз пересматривался). Там же уточняется, что лимит может меняться конгрессом. В последний раз это произошло в 2021 г. – тогда потолок госдолга был повышен на $2,5 трлн до $31,4 трлн.