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Потолок госдолга США заморозят на два года

В обмен власти пообещали ввести потолок расходов бюджета
Антон Козлов Наталья Заруцкая
По окончании срока заморозки, со 2 января 2025 г., потолок может быть увеличен в соответствии с текущей необходимостью, следует из соглашения Байдена и Маккарти / The White House

Власти США пришли к соглашению по потолку государственного долга: правительство будет обязано соблюдать новые ограничения на бюджетные траты при условии фактической отмены механизма. Это следует из соглашения, которое было составлено президентом Джо Байденом и спикером палаты представителей Кевином Маккарти. Документ опубликован вечером 28 мая. Лимита в $31,38 млн США достигли 19 января. В переговорах о повышении потолка республиканцы настаивали на ограничении расходов правительства на 19 лет, с чем была не согласна администрация Байдена.

Одно из положений соглашения подразумевает приостановку до 1 января 2025 г. действия пункта 3101 (b) раздела 31 «Денежное обращение и финансы» Кодекса США. В нем говорится, что номинальная сумма обязательств вместе с процентами, которые гарантирует правительство США, не может превышать «$14,294 трлн за раз» (это первоначальный размер потолка, который после его появления в кодексе много раз пересматривался). Там же уточняется, что лимит может меняться конгрессом. В последний раз это произошло в 2021 г. – тогда потолок госдолга был повышен на $2,5 трлн до $31,4 трлн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных