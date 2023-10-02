Боррель заявил о трудностях для Украины на пути вступления в ЕС
Вступлению Украины в ЕС будет предшествовать «трудный бой», Киеву придется потрудиться для этого. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время выступления перед сотрудниками миссии ЕС в Киеве, трансляцию вела пресс-служба Еврокомиссии.
«Мы поддерживаем Украину на двух фронтах – на войне и в том, чтобы она стала членом Европейского союза. Первое – это ужасный бой, второе – это трудный бой. Не ужасный, поскольку люди не гибнут, но все равно это будет трудно, и вы должны сделать все, чтобы заставить украинское общество работать для этого. Это серьезное обещание Евросоюза, оно не может быть пустым», – сказал он (цит. по ТАСС).
По словам Борреля, вступление Украины в ЕС не может произойти «ни завтра, ни послезавтра». «Но мы хотим, чтобы это произошло раньше, а не позже, поскольку это самая лучшая гарантия безопасности Украины», – добавил он.
Киев подал документы на вступление в ЕС в конце февраля 2022 г. Спустя четыре месяца страна официально стала кандидатом на членство в организации. Через год, по словам еврокомиссара по вопросам расширения Оливера Варгейи, украинские власти выполнили два из семи условий членства в ЕС – реформировали Высший совет юстиции и Высшую квалификационную комиссию судей и приняли закон о СМИ. Кроме того, власти закрепили стремление к вступлению Украины в ЕС в конституции страны.