Боррель заявил о трудностях для Украины на пути вступления в ЕС

«Мы поддерживаем Украину на двух фронтах – на войне и в том, чтобы она стала членом Европейского союза. Первое – это ужасный бой, второе – это трудный бой. Не ужасный, поскольку люди не гибнут, но все равно это будет трудно, и вы должны сделать все, чтобы заставить украинское общество работать для этого. Это серьезное обещание Евросоюза, оно не может быть пустым», – сказал он (цит. по ТАСС).