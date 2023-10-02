Балтийский флот провел учения расчетов «Искандер-М» под Калининградом
Боевые расчеты армейского корпуса Балтийского флота провели учебные стрельбы из ракетных комплексов «Искандер-М», сообщается на сайте Минобороны РФ.
«Получив координаты, расчеты ОТРК «Искандер-М» уничтожили командные пункты и узлы спутниковой связи условного противника, выполнив учебные (электронные) пуски крылатых и аэробаллистических ракет», – говорится в сообщении.
Ракетчики также выполнили задачи по смене стартовых позиций, отразили нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника и провели маскировку пусковых установок.
В прошлый раз учения расчетов «Искандер-М» в Калининградской области прошли в середине августа.
Ракетный комплекс «Искандер» разрабатывался с конца 1980-х гг. и был принят на вооружение российских сил в 2006 г. Он предназначен для поражения наземных целей, включая системы ПВО и ПРО, командные пункты и узлы связи, скопления войск и техники, военные корабли и пр. Комплекс способен запускать как баллистические, так и крылатые ракеты, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи и являются практически неуязвимыми для систем ПВО противника.
В конце сентября Балтийский флот России провел учения береговых ракетных комплексов «Бал» на побережье Финского залива. 21 сентября ВМФ США и Силы обороны Дании провели совместные военные учения по использованию контейнерной пусковой установки ракет SM-6 на Борнхольме в Балтийском море. Ракетный комплекс SM-6 способен перехватывать угрозы с воздуха, в том числе устраняет ракеты на последней фазе их полета.