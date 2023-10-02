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Балтийский флот провел учения расчетов «Искандер-М» под Калининградом

Ведомости

Боевые расчеты армейского корпуса Балтийского флота провели учебные стрельбы из ракетных комплексов «Искандер-М», сообщается на сайте Минобороны РФ.

«Получив координаты, расчеты ОТРК «Искандер-М» уничтожили командные пункты и узлы спутниковой связи условного противника, выполнив учебные (электронные) пуски крылатых и аэробаллистических ракет», – говорится в сообщении.

Ракетчики также выполнили задачи по смене стартовых позиций, отразили нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника и провели маскировку пусковых установок.

В прошлый раз учения расчетов «Искандер-М» в Калининградской области прошли в середине августа.

Ракетный комплекс «Искандер» разрабатывался с конца 1980-х гг. и был принят на вооружение российских сил в 2006 г. Он предназначен для поражения наземных целей, включая системы ПВО и ПРО, командные пункты и узлы связи, скопления войск и техники, военные корабли и пр. Комплекс способен запускать как баллистические, так и крылатые ракеты, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи и являются практически неуязвимыми для систем ПВО противника.

В конце сентября Балтийский флот России провел учения береговых ракетных комплексов «Бал» на побережье Финского залива. 21 сентября ВМФ США и Силы обороны Дании провели совместные военные учения по использованию контейнерной пусковой установки ракет SM-6 на Борнхольме в Балтийском море. Ракетный комплекс SM-6 способен перехватывать угрозы с воздуха, в том числе устраняет ракеты на последней фазе их полета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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