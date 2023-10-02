Балтийский флот провел учения расчетов «Искандер-М» под Калининградом

Ракетный комплекс «Искандер» разрабатывался с конца 1980-х гг. и был принят на вооружение российских сил в 2006 г. Он предназначен для поражения наземных целей, включая системы ПВО и ПРО, командные пункты и узлы связи, скопления войск и техники, военные корабли и пр. Комплекс способен запускать как баллистические, так и крылатые ракеты, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи и являются практически неуязвимыми для систем ПВО противника.