В Калининградской области прошли учения расчетов «Искандер-М»

Ранее Минобороны сообщало, что со 2 августа в акватории Балтийского моря будут проходить военно-морские учения «Океанский щит – 2023» с участием 6000 военнослужащих. Учения будут проходить под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) адмирала Николая Евменова. В мероприятиях будут участвовать более 30 боевых кораблей и катеров и 20 судов обеспечения. Также в учениях задействуют 30 летательных аппаратов морской авиации.