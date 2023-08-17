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В Калининградской области прошли учения расчетов «Искандер-М»

Ведомости

В Калининградской области прошли учения расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М». Об этом со ссылкой на сообщение Балтийского флота пишет ТАСС.

В ходе учений расчеты выполнили электронные одиночные и групповые пуски по целям, которые имитировали командные пункты условного противника. Также ракетчики провели перегрузку ракет на пусковые установки и отработали пересечение «зараженного» участка. В рамках мероприятия военнослужащие отразили «нападение» диверсионно-разведывательной группы условного противника.

В учениях приняли участие около 100 человек. Было задействовано порядка 10 единиц военной и специальной техники.

Ранее по теме: В Балтийском море начались учения с участием 30 боевых кораблей ВМФ России

Ранее Минобороны сообщало, что со 2 августа в акватории Балтийского моря будут проходить военно-морские учения «Океанский щит – 2023» с участием 6000 военнослужащих. Учения будут проходить под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) адмирала Николая Евменова. В мероприятиях будут участвовать более 30 боевых кораблей и катеров и 20 судов обеспечения. Также в учениях задействуют 30 летательных аппаратов морской авиации.

11 августа Северный флот России начал командно-штабную тренировку, в ходе которой планировалось апробировать различные варианты действий по управлению силами и войсками флота при защите суверенитета РФ в акватории Северного морского пути (СМП).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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