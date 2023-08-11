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Северный флот начал тренировку по защите Севморпути

Ведомости

Северный флот России начал командно-штабную тренировку, в ходе которой будут апробированы различные варианты действий по управлению силами и войсками флота при защите суверенитета РФ в акватории Северного морского пути (СМП). Об этом сообщил Telegram-канал Минобороны.

«В течение нескольких дней в рамках учения будут отрабатываться вопросы развертывания Арктической экспедиционной корабельной группировки Северного флота и передислокации части подразделений береговых войск для защиты коммуникаций Северного морского пути, охраны и обороны важных объектов, – говорится в сообщении.

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Кроме того будут изучены условия и возможные районы применения сил Северного флота в Арктической морской зоне, а также проведены учения по блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп. Учение проходит под руководством командующего флотом адмирала Александра Моисеева и является частью годичного цикла подготовки штабов сил и войск Северного флота.

В тренировке примут участие 20 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения, более 8000 военнослужащих, пять летательных аппаратов и до 50 единиц боевой техники.

Северный морской путь протяженностью 5600 км проходит от Мурманска до Владивостока вдоль российского побережья морей Северного Ледовитого и Тихого океанов. Навигация в восточном секторе Севморпути (от Таймыра до Берингова пролива) зимой невозможна без ледокольной проводки, толщина льда там достигает 3 м. В 2021 г. грузопоток на СМП составил 34,9 млн т. С 2019 по 2021 г. число рейсов увеличилось с 799 до 1627 в год, а грузопоток вырос на 11%. В 2022 г. по СМП было перевезено 34 млн т грузов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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