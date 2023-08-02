В Балтийском море начались учения с участием 30 боевых кораблей ВМФ России
Со 2 августа в акватории Балтийского моря будут проходить военно-морские учения «Океанский щит – 2023» с участием 6000 военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Учения будут проходить под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) адмирала Николая Евменова. В мероприятиях будут участвовать более 30 боевых кораблей и катеров и 20 судов обеспечения. Также в учениях задействуют 30 летательных аппаратов морской авиации.
«В ходе учения планируется проверить готовность сил ВМФ к защите национальных интересов Российской Федерации в оперативно важном районе и слаженность работы штабов различного уровня по управлению силами», – говорится в сообщении ведомства.
Военнослужащие выполнят более 200 упражнений. Планируется, что будет отработана защита морских коммуникаций, перевозки войск и грузов. Также будут отработаны мероприятия по обороне побережья. После того как учения завершатся, корабли вернутся в пункты постоянного базирования.
В июле прошли совместные военно-морские учения ВМФ России и ВМС Китая «Север. Взаимодействие – 2023», в ходе которых совместный отряд кораблей отразил воздушное нападение условного противника. Также в ходе учений, которые проходили в Японском море, военнослужащие уничтожили морскую плавающую мину и отразили атаку малоразмерной цели.