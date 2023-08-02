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В Балтийском море начались учения с участием 30 боевых кораблей ВМФ России

Ведомости

Со 2 августа в акватории Балтийского моря будут проходить военно-морские учения «Океанский щит – 2023» с участием 6000 военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Учения будут проходить под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) адмирала Николая Евменова. В мероприятиях будут участвовать более 30 боевых кораблей и катеров и 20 судов обеспечения. Также в учениях задействуют 30 летательных аппаратов морской авиации.

«В ходе учения планируется проверить готовность сил ВМФ к защите национальных интересов Российской Федерации в оперативно важном районе и слаженность работы штабов различного уровня по управлению силами», – говорится в сообщении ведомства.

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Военнослужащие выполнят более 200 упражнений. Планируется, что будет отработана защита морских коммуникаций, перевозки войск и грузов. Также будут отработаны мероприятия по обороне побережья. После того как учения завершатся, корабли вернутся в пункты постоянного базирования.

В июле прошли совместные военно-морские учения ВМФ России и ВМС Китая «Север. Взаимодействие – 2023», в ходе которых совместный отряд кораблей отразил воздушное нападение условного противника. Также в ходе учений, которые проходили в Японском море, военнослужащие уничтожили морскую плавающую мину и отразили атаку малоразмерной цели.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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