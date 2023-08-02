В Балтийском море начались учения с участием 30 боевых кораблей ВМФ России

Военнослужащие выполнят более 200 упражнений. Планируется, что будет отработана защита морских коммуникаций, перевозки войск и грузов. Также будут отработаны мероприятия по обороне побережья. После того как учения завершатся, корабли вернутся в пункты постоянного базирования.