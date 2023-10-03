МВД Турции: в стране началась антитеррористическая операция
Сотрудники сил безопасности Турции проводят крупномасштабную антитеррористическую операцию под кодовым названием «Герои» на всей территории страны. Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter), передает агентство Anadolu.
Он уточнил, что по состоянию на 08:30 по местному времени (совпадает с мск) было проведено 466 антитеррористических операций, в рамках которых были задержаны 12 человек в Мерсине, Ване, Шанлыурфе, Мардине и Айдыне. Их подозревают в причастности к террористической организации. Помимо этого, Ерликая сообщил о задержании по меньшей мере 55 подозреваемых членов террористических организаций.
Утром 1 октября около здания МВД Турции в центре Анкары произошел взрыв. Как сообщал Ерликая, атаку совершили два террориста, один из которых совершил самоподрыв, второй был нейтрализован. Двое полицейских пострадали.
Прокуратура Анкары начала расследование. Как уточняли в МВД, было принято решение о запрете доступа и запрете публикаций о теракте. Позже ответственность за теракт взяла «Рабочая партия Курдистана» (признана террористической в Турции).