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МВД Турции: в стране началась антитеррористическая операция

Ведомости

Сотрудники сил безопасности Турции проводят крупномасштабную антитеррористическую операцию под кодовым названием «Герои» на всей территории страны. Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter), передает агентство Anadolu.

Он уточнил, что по состоянию на 08:30 по местному времени (совпадает с мск) было проведено 466 антитеррористических операций, в рамках которых были задержаны 12 человек в Мерсине, Ване, Шанлыурфе, Мардине и Айдыне. Их подозревают в причастности к террористической организации. Помимо этого, Ерликая сообщил о задержании по меньшей мере 55 подозреваемых членов террористических организаций.

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Утром 1 октября около здания МВД Турции в центре Анкары произошел взрыв. Как сообщал Ерликая, атаку совершили два террориста, один из которых совершил самоподрыв, второй был нейтрализован. Двое полицейских пострадали. 

Прокуратура Анкары начала расследование. Как уточняли в МВД, было принято решение о запрете доступа и запрете публикаций о теракте. Позже ответственность за теракт взяла «Рабочая партия Курдистана» (признана террористической в Турции).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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