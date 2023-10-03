МВД Турции: в стране началась антитеррористическая операция

Он уточнил, что по состоянию на 08:30 по местному времени (совпадает с мск) было проведено 466 антитеррористических операций, в рамках которых были задержаны 12 человек в Мерсине, Ване, Шанлыурфе, Мардине и Айдыне. Их подозревают в причастности к террористической организации. Помимо этого, Ерликая сообщил о задержании по меньшей мере 55 подозреваемых членов террористических организаций.