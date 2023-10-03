Белоруссия проверит боеготовность своих вооруженных сил
Вооруженные силы Белоруссии начали проверку боевой готовности, сообщила пресс-служба минобороны республики.
«Сегодня по поручению главы государства – главнокомандующего вооруженными силами начат очередной этап проверки боевой готовности вооруженных сил», – говорится в сообщении.
Руководить мероприятиями будет государственный секретариат Совбеза республики. В ходе проверки войска проведут марши в назначенные районы и выполнят нормативы боевой подготовки. Вместе с этим планируется проверить контрольными пробегами военную и специальную технику.
В минобороны Белоруссии уточнили, что военная техника и личный состав будут передвигаться по дорогам общего пользования в Минской и Витебской областях, а для поддержки сухопутных войск будет использоваться авиация.
17 сентября президент Белоруссии заявил, что война на территории республики в современных условиях невозможна. При этом на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Сочи 15 сентября он говорил, что Запад «спит и видит», как бы направить свои регулярные войска в зону боевых действий на Украине.
В начале сентября в Белоруссии прошли совместные оперативно-стратегические учения ОДКБ «Боевое братство – 2023». Мероприятия проходили с 1 по 6 сентября на полигонах Брестской, Гродненской и Минской областей. В учениях приняли участие контингенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.