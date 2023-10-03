Белоруссия проверит боеготовность своих вооруженных сил

17 сентября президент Белоруссии заявил, что война на территории республики в современных условиях невозможна. При этом на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Сочи 15 сентября он говорил, что Запад «спит и видит», как бы направить свои регулярные войска в зону боевых действий на Украине.