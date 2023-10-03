Песков назвал решение Армении ратифицировать Римский статут МУС некорректным

«К действующему руководству Армении у нас появятся дополнительные вопросы. Они были заранее переданы армянской стороне. Мы сомневаемся и сомневались с самого начала в том, что с точки зрения двусторонних отношений присоединение Армении к Римскому статуту МУС является корректным. По-прежнему считаем, что это некорректное решение. Мы абсолютно не согласны со словами премьер-министра Армении Пашиняна о том, что решение Армении присоединиться к Римскому статуту было связано с недостаточностью инструментов ОДКБ и армяно-российского партнерства для обеспечения безопасности страны. Это не так», – заявил Песков.