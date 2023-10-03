Песков назвал решение Армении ратифицировать Римский статут МУС некорректным
Решение парламента Армении ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда (МУС) является некорректным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отмечая на вопросы журналистов.
«К действующему руководству Армении у нас появятся дополнительные вопросы. Они были заранее переданы армянской стороне. Мы сомневаемся и сомневались с самого начала в том, что с точки зрения двусторонних отношений присоединение Армении к Римскому статуту МУС является корректным. По-прежнему считаем, что это некорректное решение. Мы абсолютно не согласны со словами премьер-министра Армении Пашиняна о том, что решение Армении присоединиться к Римскому статуту было связано с недостаточностью инструментов ОДКБ и армяно-российского партнерства для обеспечения безопасности страны. Это не так», – заявил Песков.
Представитель Кремля также отметил, что в связи с решением армянской стороны «предстоят серьезные разговоры по этой теме» на разных уровнях. «Нужно будет разбираться, могут ли в Армении превалировать одни акты над международным правом или они могут обеспечить некие особые условия и сделать исключение», – добавил он.
Песков подчеркнул, что в Кремле не хотели бы, чтобы президенту России Владимиру Путину когда-то пришлось отказываться от поездки в Армению. «Армения – это наш союзник, это дружественное нам государство, наш партнер. И, безусловно, нас многое объединяет с братским армянским народом, и у нас нет сомнения, что будет объединять навсегда», – подчеркнул представитель Кремля.
Песков напомнил, что Москва считает «абсолютно незаконным и ничтожным» решение МУС выдать ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
Армения подписала Римский статут в 1998 г., но не ратифицировала его. В 2004 г. Конституционный суд республики признал обязательства договора противоречащими ряду положений Конституции 1995 г. Правительство Армении обратилось в КС с просьбой признать задним числом юрисдикцию МУС с мая 2021 г. еще в декабре 2022 г. – по версии армянских властей, это позволит призвать Азербайджан к «ответу за военные преступления».
3 октября парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС. «За» проголосовали 60 депутатов, «против» – 20. Решение о принятии статута принимали депутаты партии премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» – оппозиция бойкотировала голосование. 11 сентября Пашинян пояснил, что ратификация Римского статута связана не с отношениями Еревана и Москвы, а с напряженностью на границе с Азербайджаном.