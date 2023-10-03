Путин выступит на Валдайском форуме 5 октября
Президент РФ Владимир Путин выступит на пленарной сессии ежегодного заседания клуба «Валдай» 5 октября. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Выступление Путина на Валдайском форуме планируется послезавтра», – сказал он. По словам Пескова, мероприятие ожидается в середине дня.
1 октября журналист Павел Зарубин сообщил, что Путин выступит на заседании клуба в Сочи. В этом году мероприятие проходит со 2 по 5 октября. Темой заседания обозначена «Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех».
В 2022 г. Валдайский форум проходил с 24 по 27 октября. Заседание, на котором выступил Путин, состоялось в последний день мероприятия. Тогда он заявил, что Россия не считает себя врагом Запада и не бросает вызов его элитам.
Характеризуя западный политический курс, Путин процитировал «Гарвардскую речь» писателя и лауреата Нобелевской премии Александра Солженицына. Автор, по словам президента, говорил, что для Запада характерно «длящееся ослепление превосходства», которое «поддерживает представление, что всем обширным областям на нашей планете следует развиваться и доразвиться до нынешних западных систем».