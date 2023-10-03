Матвиенко призвала перестать душить муниципалитеты неподъемными штрафами
Надзорные органы должны прекратить душить муниципалитеты огромными штрафами и подходить к проверкам с умом. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на парламентских слушаниях по бюджету. Трансляция велась на странице верхней палаты «ВКонтакте».
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров во время выступления на заседании рассказал, что на регион и муниципалитеты оказывается давление со стороны надзорных органов. По его словам, на 2024 г. власти края должны предусмотреть 27 млрд руб., чтобы удовлетворить все предписания. Таких денег, добавил Владимиров, у региона нет. Он отметил, что в некоторых муниципалитетах сумма наложенных штрафов в пять раз превышает их бюджеты.
«Что касается контрольно-надзорных органов, то наложен мораторий на их проверки. Так они теперь с двойным упорством занялись проверкой муниципальных органов власти, начали их душить и накладывать опять финансовые обязательства, понимая, что и время не то, и денег-то нет», – отреагировала на выступление губернатора Матвиенко.
В пример она привела штраф Росприроднадзора в 18 млрд руб., который ведомство наложило на предприятие в Тыве. «Ну у кого-нибудь в голове есть вообще что-нибудь кроме трухи?! Ну как это может быть? Там предприятие столько само не стоит. Значит, останавливается [производство], закрывается, безработица», – возмутилась спикер СФ.
Матвиенко отметила, что это вечная тема, и призвала правительство держать ситуацию на контроле.
В декабре 2022 г. спикер СФ уже обращала внимание на необходимость бороться с «проверочным зудом». По словам Матвиенко, контролирующие органы переключились с бизнеса на школы, детские сады и больницы. Она отметила, что «армия контролеров» начала штрафовать «с удвоенной энергией», и призвала надзорные органы «поумерить пыл».