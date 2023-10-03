Матвиенко призвала перестать душить муниципалитеты неподъемными штрафами

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров во время выступления на заседании рассказал, что на регион и муниципалитеты оказывается давление со стороны надзорных органов. По его словам, на 2024 г. власти края должны предусмотреть 27 млрд руб., чтобы удовлетворить все предписания. Таких денег, добавил Владимиров, у региона нет. Он отметил, что в некоторых муниципалитетах сумма наложенных штрафов в пять раз превышает их бюджеты.