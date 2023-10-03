Газета
Политика

Матвиенко призвала перестать душить муниципалитеты неподъемными штрафами

Ведомости

Надзорные органы должны прекратить душить муниципалитеты огромными штрафами и подходить к проверкам с умом. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на парламентских слушаниях по бюджету. Трансляция велась на странице верхней палаты «ВКонтакте». 

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров во время выступления на заседании рассказал, что на регион и муниципалитеты оказывается давление со стороны надзорных органов. По его словам, на 2024 г. власти края должны предусмотреть 27 млрд руб., чтобы удовлетворить все предписания. Таких денег, добавил Владимиров, у региона нет. Он отметил, что в некоторых муниципалитетах сумма наложенных штрафов в пять раз превышает их бюджеты.

«Что касается контрольно-надзорных органов, то наложен мораторий на их проверки. Так они теперь с двойным упорством занялись проверкой муниципальных органов власти, начали их душить и накладывать опять финансовые обязательства, понимая, что и время не то, и денег-то нет», – отреагировала на выступление губернатора Матвиенко. 

Ранее по теме: Матвиенко предложила ввести поощрения регионам за высокие отчисления в госбюджет

В пример она привела штраф Росприроднадзора в 18 млрд руб., который ведомство наложило на предприятие в Тыве. «Ну у кого-нибудь в голове есть вообще что-нибудь кроме трухи?! Ну как это может быть? Там предприятие столько само не стоит. Значит, останавливается [производство], закрывается, безработица», – возмутилась спикер СФ.

Матвиенко отметила, что это вечная тема, и призвала правительство держать ситуацию на контроле.

В декабре 2022 г. спикер СФ уже обращала внимание на необходимость бороться с «проверочным зудом». По словам Матвиенко, контролирующие органы переключились с бизнеса на школы, детские сады и больницы. Она отметила, что «армия контролеров» начала штрафовать «с удвоенной энергией», и призвала надзорные органы «поумерить пыл».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных