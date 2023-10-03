СМИ сообщили о задержании Азербайджаном экс-президентов Нагорного Карабаха
Служба государственной безопасности Азербайджана задержала бывших президентов непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна, сообщает агентство АПА.
По данным агентства, был задержан и бывший спикер парламента Давид Ишханян.
«<…> были задержаны за свои преступные деяния Службой государственной безопасности Азербайджана в рамках возбужденных против них уголовных дел и доставлены в Баку», – пишет АПА.
Гукасян был президентом республики в период с 1997 г. по 2007 г., а Саакян с 2007 г. по 2020 г.
Ранее власти Азербайджана объявили в международный розыск бывшего президента НКР Араика Арутюняна, а также командующего армией Джалала Арутюняна «в связи с преступлениями, совершенными в ходе 44-дневной войны 2020 г.» По данным генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева, Баку объявил в международный розыск более 300 человек из числа чиновников и командиров Карабаха. Также сообщалось о задержании советника президента Давида Бабаяна, экс-командующего армией генерал-лейтенант Левона Мнацаканяна.
27 сентября при попытке проехать из Карабаха в Армению азербайджанские власти задержали экс-госминистра непризнанной республики, бывшего руководителя российской инвестиционной компании «Тройка диалог» Рубена Варданяна. На следующий день ему предъявили обвинение в «финансировании терроризма». Варданяна заключили под стражу на четыре месяца.
19 сентября Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе. На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. 28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций.