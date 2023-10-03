СМИ сообщили о задержании Азербайджаном экс-президентов Нагорного Карабаха

Ранее власти Азербайджана объявили в международный розыск бывшего президента НКР Араика Арутюняна, а также командующего армией Джалала Арутюняна «в связи с преступлениями, совершенными в ходе 44-дневной войны 2020 г.» По данным генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева, Баку объявил в международный розыск более 300 человек из числа чиновников и командиров Карабаха. Также сообщалось о задержании советника президента Давида Бабаяна, экс-командующего армией генерал-лейтенант Левона Мнацаканяна.