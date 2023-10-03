Москва закрыла въезд для ряда лиц в ответ на высылку главы «Sputnik Молдова»
Министерство иностранных дел России вызвало чрезвычайного и полномочного посла Молдавии Лилиани Дария и объявило о закрытии въезда в страну для ряда лиц в ответ на высылку руководителя «Sputnik Молдова» Виталия Денисова, следует из сообщения МИДа.
«Молдавской стороне заявлен решительный протест в связи с продолжающимся политически мотивированным преследованием русскоязычных СМИ в Молдавии», – говорится в сообщении.
В МИДе считают, что очередным проявлением такого преследования стало решение о высылке Денисова. В «качестве асимметричной меры» Москва закрыла въезд в Россию лицам, которые имеют «прямое отношение к ограничению свободы слова и прав российских журналистов в Молдавии, а также разжиганию антироссийских настроений», уточнили в МИДе. Кому именно запрещен въезд в Россию, не сообщается.
Руководитель «Sputnik Молдова» был выслан из Молдавии 13 сентября. Ему предъявили постановление о депортации первым рейсом и выдали предписание о 10-летнем запрете на въезд в страну. Причиной молдавские власти назвали предположительное «намерение осуществлять деятельность, угрожающую нацбезопасности Молдовы».
После этого в МИД РФ был вызван временный поверенный в делах Молдавии в Москве. Тогда Москва потребовала от Молдавии прекратить «политически мотивированное преследование» российских СМИ.