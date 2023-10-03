Москва закрыла въезд для ряда лиц в ответ на высылку главы «Sputnik Молдова»

В МИДе считают, что очередным проявлением такого преследования стало решение о высылке Денисова. В «качестве асимметричной меры» Москва закрыла въезд в Россию лицам, которые имеют «прямое отношение к ограничению свободы слова и прав российских журналистов в Молдавии, а также разжиганию антироссийских настроений», уточнили в МИДе. Кому именно запрещен въезд в Россию, не сообщается.