МИД назвал высылку главы «Sputnik Молдова» частью антироссийской кампании

После этого в МИД РФ был вызван временный поверенный в делах Молдавии в Москве. «Это не единичная акция. Это звено очередное в цепочке неадекватного отношения нынешних молдавских властей к понятию демократия. <...> Они не понимают, что такое свобода слова, что такое права и свобода журналистов», – сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.