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Политика

МИД назвал высылку главы «Sputnik Молдова» частью антироссийской кампании

Ведомости

Россия выразила решительный протест временному поверенному в делах Молдавии в Москве Серджиу Гончеренко из-за провокационной высылки руководителя «Sputnik Молдова» Виталия Денисова из Кишинева. Об этом говорится в Telegram-канале МИД РФ.

«Было заявлено, что российская сторона расценивает данный шаг как часть развернутой официальным Кишиневом антироссийской кампании», – сказано в сообщении.

Москва потребовала от Молдавии прекратить «политически мотивированное преследование» российских СМИ, отметили в МИДе. Там пообещали, что «очередной недружественный шаг» Кишинева не останется без ответа.

Руководитель «Sputnik Молдова» Виталий Денисов был выслан из Молдавии 13 сентября. Ему предъявили постановление о депортации первым рейсом и выдали предписание о 10-летнем запрете на въезд в страну. Причиной молдавские власти назвали предположительное «намерение осуществлять деятельность, угрожающую нацбезопасности Молдовы».

После этого в МИД РФ был вызван временный поверенный в делах Молдавии в Москве. «Это не единичная акция. Это звено очередное в цепочке неадекватного отношения нынешних молдавских властей к понятию демократия. <...> Они не понимают, что такое свобода слова, что такое права и свобода журналистов», – сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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