МИД назвал высылку главы «Sputnik Молдова» частью антироссийской кампании
Россия выразила решительный протест временному поверенному в делах Молдавии в Москве Серджиу Гончеренко из-за провокационной высылки руководителя «Sputnik Молдова» Виталия Денисова из Кишинева. Об этом говорится в Telegram-канале МИД РФ.
«Было заявлено, что российская сторона расценивает данный шаг как часть развернутой официальным Кишиневом антироссийской кампании», – сказано в сообщении.
Москва потребовала от Молдавии прекратить «политически мотивированное преследование» российских СМИ, отметили в МИДе. Там пообещали, что «очередной недружественный шаг» Кишинева не останется без ответа.
Руководитель «Sputnik Молдова» Виталий Денисов был выслан из Молдавии 13 сентября. Ему предъявили постановление о депортации первым рейсом и выдали предписание о 10-летнем запрете на въезд в страну. Причиной молдавские власти назвали предположительное «намерение осуществлять деятельность, угрожающую нацбезопасности Молдовы».
После этого в МИД РФ был вызван временный поверенный в делах Молдавии в Москве. «Это не единичная акция. Это звено очередное в цепочке неадекватного отношения нынешних молдавских властей к понятию демократия. <...> Они не понимают, что такое свобода слова, что такое права и свобода журналистов», – сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.