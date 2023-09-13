Поверенного Молдавии вызвали в МИД после депортации главы «Sputnik Молдова»

«Это не единичная акция. Это звено очередное в цепочке неадекватного отношения нынешних молдавских властей к понятию демократия. Они просто не понимают, видимо, что это такое. Они не понимают, что такое свобода слова, что такое права и свобода журналистов. Да, писать об этом они уже научились, и говорить тоже, только на практике этим оперировать не умеют», – прокомментировала инцидент Захарова на брифинге в рамках ВЭФ.