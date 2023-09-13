Газета
Политика

Поверенного Молдавии вызвали в МИД после депортации главы «Sputnik Молдова»

Ведомости

Временного поверенного в делах Молдавии в Москве вызвали в МИД РФ из-за депортации руководителя «Sputnik Молдова» Виталия Денисова из Кишинева. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя министрества Марию Захарову.

«Это не единичная акция. Это звено очередное в цепочке неадекватного отношения нынешних молдавских властей к понятию демократия. Они просто не понимают, видимо, что это такое. Они не понимают, что такое свобода слова, что такое права и свобода журналистов. Да, писать об этом они уже научились, и говорить тоже, только на практике этим оперировать не умеют», – прокомментировала инцидент Захарова на брифинге в рамках ВЭФ.

13 сентября к Денисову пришли сотрудники миграционной службы Молдавии, посадили в машину и увезли в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом. В качестве причины указано предположительное «намерение осуществлять деятельность, угрожающую нацбезопасности Молдовы». Руководителю «Sputnik Молдова» также выдали предписание о 10-летнем запрете на въезд в страну.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных