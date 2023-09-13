Поверенного Молдавии вызвали в МИД после депортации главы «Sputnik Молдова»
Временного поверенного в делах Молдавии в Москве вызвали в МИД РФ из-за депортации руководителя «Sputnik Молдова» Виталия Денисова из Кишинева. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя министрества Марию Захарову.
«Это не единичная акция. Это звено очередное в цепочке неадекватного отношения нынешних молдавских властей к понятию демократия. Они просто не понимают, видимо, что это такое. Они не понимают, что такое свобода слова, что такое права и свобода журналистов. Да, писать об этом они уже научились, и говорить тоже, только на практике этим оперировать не умеют», – прокомментировала инцидент Захарова на брифинге в рамках ВЭФ.
13 сентября к Денисову пришли сотрудники миграционной службы Молдавии, посадили в машину и увезли в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом. В качестве причины указано предположительное «намерение осуществлять деятельность, угрожающую нацбезопасности Молдовы». Руководителю «Sputnik Молдова» также выдали предписание о 10-летнем запрете на въезд в страну.