Медведев снова удивился оптимизму Запада в отношении киевских властей

Медведев регулярно комментирует в своем Telegram-канале актуальные международные события. 1 октября он отметил, что в странах НАТО растет количество «руководящих идиотов», а министр обороны Великобритании Грант Шэппс и председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманк толкают Россию к Третьей мировой войне. Поводом стали новости о том, что Шэппс решил перенести английские курсы подготовки украинских солдат на территорию Украины, а значит сделал своих инструкторов в целью для российских военных. В свою очередь, глава комитета по обороне ФРГ потребовала поставить на Украину ракеты Тaurus.