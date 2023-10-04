Медведев снова удивился оптимизму Запада в отношении киевских властей
Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал две «приятные» для киевского режима новости и удивился оптимизму ЕС и США в отношении будущего Украины.
Медведев напомнил, что глава Евросовета Шарль Мишель допустил, что Украина может стать членом Евросоюза в 2030 году.
«Это значит, что в ЕС верят, что нынешнее бандеровское государство просуществует до этого времени», – удивился зампредседателя СБ.
Кроме того, Медведев обратил внимание, что спикера Палаты представителей Конгресса Кевина Маккарти отстранили от должности «именно из-за любви к киевской власти и бюджетным компромиссам по финансированию бандеровцев».
«Есть несомненный повод для гордости, ведь выбор был между решением многочисленных внутренних проблем самих Штатов и дальнейшим кормлением неонацистов. Правда, денег пока осталось всего на два месяца», – заметил Медведев.
Медведев регулярно комментирует в своем Telegram-канале актуальные международные события. 1 октября он отметил, что в странах НАТО растет количество «руководящих идиотов», а министр обороны Великобритании Грант Шэппс и председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманк толкают Россию к Третьей мировой войне. Поводом стали новости о том, что Шэппс решил перенести английские курсы подготовки украинских солдат на территорию Украины, а значит сделал своих инструкторов в целью для российских военных. В свою очередь, глава комитета по обороне ФРГ потребовала поставить на Украину ракеты Тaurus.