Захарова заявила об отсутствии значимых итогов встречи глав МИД ЕС в Киеве
Заседание министров иностранных дел стран ЕС в Киеве не привело к значимым результатам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.
«В чем состоял смысл этой сходки? Собственно говоря, они сами определили как мозговой штурм, я называю это “штурмом мозга” Европейского союза. <...> Как оказалось, этот самый еэсовский “штурм мозга” не привел к значимым результатам», – сказала она.
Захарова обратила внимание, что на встрече не присутствовали «по разным причинам» главы МИД Венгрии и Польши. По ее словам, и в Будапеште, и в Варшаве «накопилось немало претензий» к политике президента Украины Владимира Зеленского.
2 октября в Киеве прошло первое в истории неформальное заседание министров иностранных дел ЕС за его пределами. Помимо министра иностранных дел Швеции Тобиаса Билльстрема, на встрече не было глав МИД Венгрии, Латвии и Польши – Петера Сийярто, Кришьяниса Кариньша и Збигнева Рау соответственно.
На итоговой пресс-конференции глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что на прошедшем саммите в Киеве министры не смогли договориться о выделении Украине военной помощи в 5 млрд евро на следующий год, при этом он надеется, что это получится сделать до конца 2023 г.
Боррель также выразил мнение, что «самое сильное обязательство в области безопасности, которое мы можем предоставить Украине, – это членство в ЕС». Он отметил, что сейчас Украина является кандидатом на вступление.