Песков сообщил о контактах России и Запада по ситуации в Карабахе

Ранее 4 октября издание Politico сообщило, что 17 сентября в Стамбуле состоялась встреча представителей России, США и ЕС, целью которой было «оказание давления» на Азербайджан из-за продолжавшейся на тот момент блокады Лачинского коридора. США на переговорах представлял старший советник Вашингтона по переговорам на Кавказе Луи Боно, ЕС направил своего представителя в регионе Тойво Клаара, своего представителя в регионе. Россию представлял Игорь Ховаев, спецпредставитель главы МИД РФ по нормализации отношений между Ереваном и Баку. По оценке издания, эта встреча стала редким в последнее время случаем взаимодействия Москвы и Запада по «серьезной проблеме безопасности».