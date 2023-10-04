Песков сообщил о контактах России и Запада по ситуации в Карабахе
Россия действительно вела некоторые контакты с западными странами по ситуации в Карабахе, но не те, о которых ранее написала Politico. Об этом в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Не совсем так, как это описывают. Там очень много неточностей, много ошибок в этом материале. Определенные контакты по Карабаху были, они действительно имели место, но это не те переговоры, о которых там написано», – рассказал он.
Ранее 4 октября издание Politico сообщило, что 17 сентября в Стамбуле состоялась встреча представителей России, США и ЕС, целью которой было «оказание давления» на Азербайджан из-за продолжавшейся на тот момент блокады Лачинского коридора. США на переговорах представлял старший советник Вашингтона по переговорам на Кавказе Луи Боно, ЕС направил своего представителя в регионе Тойво Клаара, своего представителя в регионе. Россию представлял Игорь Ховаев, спецпредставитель главы МИД РФ по нормализации отношений между Ереваном и Баку. По оценке издания, эта встреча стала редким в последнее время случаем взаимодействия Москвы и Запада по «серьезной проблеме безопасности».
19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе. Баку требовал расформировать правительство региона и вывести армянские войска. Ереван отрицал присутствие своих войск в регионе.
На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня, затем прошли переговоры между делегацией армян Нагорного Карабаха и представителями властей Азербайджана. По итогам встречи карабахские военные начали сдавать оружие под контролем российских миротворцев.
28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций. Армяне стали покидать территорию Нагорного Карабаха. По последним данным, в Армению въехали более 100 000 переселенцев. Как сообщили 3 октября в ООН, в Карабахе осталось от 50 до 1000 этнических армян.