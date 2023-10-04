Российские летчики сбили украинский самолет в Днепропетровской области
Российские военные сбили самолет МиГ-29 ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Солдатское Днепропетровской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», – говорится в сводке.
Также на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях в общей сложности российская армия отразила семь атак противника. В районе Константиновки в ДНР был уничтожен склад боеприпасов ВСУ, вблизи Купянска и Липцов Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар по складам ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ и боеприпасов теробороны. Еще один склад боеприпасов был уничтожен в районе Херсона.
Кроме того, за последние сутки средства ПВО перехватили две противокорабельные ракеты «Нептун», управляемую авиабомбу JDAM и семь снарядов HIMARS и «Град». Также при помощи ПВО И РЭБ были уничтожены и подавлены 74 украинских беспилотника в зоне спецоперации. В Николаевской области поражена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, отметили в Минобороны.
3 октября военное ведомство отчиталось о поражении цехов ремонта и восстановления бронетанковой техники ВСУ на бронетанковом заводе в Харькове. Также в районе Купянска в Харьковской области российские военные уничтожили склад вооружения противника.