Российские летчики сбили украинский самолет в Днепропетровской области

Кроме того, за последние сутки средства ПВО перехватили две противокорабельные ракеты «Нептун», управляемую авиабомбу JDAM и семь снарядов HIMARS и «Град». Также при помощи ПВО И РЭБ были уничтожены и подавлены 74 украинских беспилотника в зоне спецоперации. В Николаевской области поражена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, отметили в Минобороны.