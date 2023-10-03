ВС России поразили ремонтные цеха бронетанкового завода в Харькове
Российские Вооруженные силы поразили цеха ремонта и восстановления бронетанковой техники ВСУ на бронетанковом заводе в Харькове. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Также в районе Купянска в Харьковской области российские военные уничтожили склад вооружения 41-й механизированной бригады ВСУ.
Минобороны сообщило, что всего с начала спецоперации ВС РФ уничтожили 483 самолета, 250 вертолетов, 7417 беспилотников, 440 зенитных ракетных комплексов, 12 275 танков и других боевых бронированных машин, 1160 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6634 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13 721 военный автомобиль.
3 октября министр финансов РФ Антон Силуанов заверил, что бюджетных ресурсов хватит для выполнения задач спецоперации, а поддержка участников спецоперации и укрепление обороноспособности России являются приоритетами. В 2024 г. на национальную оборону приходится 29,3% бюджета. Общий объем расходов по этой статье составит 10,8 трлн руб.